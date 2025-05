En un an, Charles III a vu sa fortune grimper à 640 millions de livres, doublant celle de sa mère, la reine Elisabeth II. Grâce à un bel héritage et des placements juteux, le roi s’offre une remontada fracassante dans le club des ultra-riches britanniques.

Selon le «Sunday Times», la fortune du roi Charles a bondi en un an, passant à 640 millions de livres sterling. Photo: Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Le roi ne règne pas que sur le Royaume-Uni, il règne aussi sur les billets. En un an, Charles III a vu sa fortune enfler de 30 millions de livres sterling (33 millions de francs suisses) pour atteindre 640 millions (711 millions de francs), révèle le «Sunday Times», vendredi 16 mai. Il devient ainsi deux fois plus riche que sa mère, la défunte reine Elisabeth II qui avait une fortune estimée à 270 millions de livres sterling en 2022. Rien que ça.

Grâce à ce joli coup de boost, le roi grimpe à la 238e place du classement des plus grandes fortunes britanniques, gagnant 20 places au passage. Une belle remontée, surtout quand on sait que le nombre de milliardaires au Royaume-Uni est en chute: ils ne sont plus «que» 156, contre 165 l’an dernier.

Merci maman

Comment expliquer ce bond? Facile: merci maman. L’essentiel de la fortune du roi Charles provient du portefeuille d’investissements hérité de la reine, ainsi que sur les domaines privés de Sandringham (Norfolk) et Balmoral (Ecosse), tous deux désormais intégrés à son patrimoine personnel.

Avant de devenir roi, Charles a aussi passé 64 ans dans la peau du prince de Galles, période pendant laquelle il touchait jusqu’à 23 millions de livres par an grâce au duché de Cornouailles. Aujourd’hui, c’est le prince William qui en profite.

Petite précision, ce classement du «Sunday Times» ne prend en compte que les avoirs personnels du monarque. Sont exclus les joyaux de la Couronne, le duché de Lancaster et le Crown Estate, qui gère les avoirs immobiliers de la couronne d'Angleterre et dont les bénéfices ont grimpé en flèche grâce à de juteux contrats de parcs éoliens,

Plus riche que Beckham

Avec ses 640 millions de livres, le roi Charles dépasse la fortune David et Victoria Beckham, estimés à 500 millions. Il se retrouve même au coude-à-coude avec Rishi Sunak et son épouse Akshata Murty.

Parmi les autres stars du classement: Elton John, Lewis Hamilton, Dua Lipa... Mais la première place reste solidement entre les mains de la famille Hinduja, avec une fortune de 35 milliards de livres, malgré une «petite» perte de 2 milliards cette année.

Le grand perdant est...

Côté perdants, c’est Sir Jim Ratcliffe, le fondateur d’Ineos et co-propriétaire de Manchester United, qui trinque. Sa fortune a fondu de 6 milliards, chutant à 17 milliards. Une grosse claque… mais il reste tout de même bien plus riche que 99,99% de ses compatriotes.