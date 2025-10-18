Une tempête force des milliers d’évacuations aux Philippines

La tempête tropicale Fengshen menace la région de Bicol aux Philippines, provoquant l'évacuation de dizaines de milliers d'habitants. Les autorités craignent des inondations côtières et de fortes précipitations, avec des rafales pouvant atteindre 90 km/h.

AFP Agence France-Presse

Des dizaines de milliers d'habitants de la région de Bicol aux Philippines ont été évacués samedi à l'approche de la tempête tropicale Fengshen, ont annoncé les secours, alors que les météorologistes redoutent des inondations côtières.

Près de 17'000 habitants de la province d'Albay, ainsi que plus de 9000 habitants de l'île voisine de Catanduanes, se sont réfugiés dans des zones plus sûres, ont indiqué les responsables locaux chargés des catastrophes naturelles. L'oeil de la tempête doit passer samedi soir au large de l'île de Catanduanes, qui compte 270'000 habitants, avec des rafales pouvant atteindre 90 km/h.

20 tempêtes par année

De fortes précipitations sont attendues, ainsi qu'un «risque minimal à modéré» d'inondations côtières dues à des vagues de un à deux mètres, selon le service météorologique gouvernemental. Le gouvernement provincial de Catanduanes a ordonné plus tôt dans la journée aux autorités locales d'«activer leurs plans d'évacuation respectifs» pour les habitants des «zones à haut risque», notamment la côte, les zones de basse altitude et les pentes sujettes aux glissements de terrain, a déclaré à l'AFP Gerry Rubio, responsable des secours.

Chaque année, au moins 20 tempêtes ou typhons frappent les Philippines ou s'en approchent, les régions les plus pauvres du pays étant généralement les plus durement touchées. Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.

La tempête Fengshen survient après une série de séismes a fait au moins 87 morts au cours des trois dernières semaines, et le passage récent de deux typhons meurtiers aux Philippines, Bualoi et Ragasa.



