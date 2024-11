Forte pression politique 41 avions et navires chinois détectés près de Taïwan

Taïwan a détecté vendredi 41 avions et navires militaires chinois près de l'île, avant un déplacement à l'étranger du président taïwanais Lai Ching-te, a indiqué le ministère taïwanais de la défense. Il s'agit du nombre le plus élevé depuis plus de trois semaines.