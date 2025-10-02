La manifestation en soutien à Gaza à Genève vire à l'affrontement avec la police
A Genève, près de 2000 personnes se sont rassemblées jeudi pour exprimer leur solidarité avec la Palestine et la flottille pour Gaza interceptée par Israël. Cette manifestation spontanée et non autorisée bloquait le carrefour principal près de la gare. «Free free Palestine», scandaient les manifestants réunis sur la place Lise Girardin en fin d'après-midi. Ils ont aussi fustigé la «complicité de la Suisse».
Encadré par les forces de l'ordre, le rassemblement bloquait la circulation très dense à ces heures. Quelques motocyclistes agacés ont utilisé les trottoirs pour poursuivre leur route.
Quelques heurts lors de la manifestation
A Genève, le cortège des manifestants rassemblés pour exprimer leur solidarité avec la Palestine et la flottille pour Gaza a commencé à se déplacer. Il a été bloqué au bout du pont du Mont-Blanc par plusieurs véhicules de police, a constaté une journaliste de l'ATS sur place. Une information confirmée par nos sources sur place.
Des manifestants auraient commencé à lancer quelques objets sur les forces de l'ordre, avant d'être intimidés. La rue du Mont-Blanc a été la cible de tirs de gaz lacrymogènes.
La manifestation est en train de se disperser. Il reste toutefois plusieurs centaines de personnes sur place, encadrées par la police.
Plus de 400 militants de la flottille pour Gaza détenus
Plus de 400 militants propalestiniens à bord de 41 navires d'une flottille d'aide pour la bande de Gaza ont été arrêtés par les forces navales israéliennes, a déclaré jeudi un responsable israélien.
«Lors d'une opération qui a duré environ 12 heures, le personnel de la marine israélienne a déjoué une tentative d'incursion à grande échelle menée par des centaines de personnes à bord de 41 navires ayant déclaré leur intention de violer le blocus maritime légal sur la bande de Gaza», a expliqué le responsable.
«A la fin de l'opération, plus de 400 participants ont été transférés en toute sécurité au port d'Ashdod pour être pris en charge par la police israélienne», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Plusieurs manifestations en Suisse
A Berne, quelques centaines de personnes ont également manifesté jeudi soir en solidarité avec la flottille, en exigeant notamment qu'Israël libère les membres d'équipage arrêtés. D'autres rassemblements spontanés sont prévus ailleurs en Suisse, notamment à Bâle, Lucerne, Sion, Zurich et Lugano.
Source: ATS
Le Conseil administratif de Genève s'inquiète pour les participants à la flottille pour Gaza
Dans un communiqué, le Conseil administratif de la Ville de Genève fait part de sa vive préoccupation concernant le sort des participantes et participants à la Global Sumud Flotilla, dont l’ancien maire de Genève, Rémy Pagani. Arraisonnée le 1er octobre par les autorités israéliennes, la flottille tentait de rejoindre les côtes palestiniennes pour contourner le blocus imposé à Gaza.
Le Conseil administratif rappelle également son soutien à l’initiative de la Global Sumud Flotilla, exprimé le 17 septembre, partageant ses objectifs humanitaires et la volonté de mettre fin à la famine à Gaza. Il demande une réaction forte des autorités suisses face à l’arrestation des membres dans les eaux internationales.
Enfin, il invite les autorités fédérales à intervenir pour protéger les ressortissants suisses et étrangers arrêtés, et à agir auprès des autorités israéliennes afin de garantir leur intégrité et leur sécurité. Le Conseil administratif réitère son appel au Conseil fédéral pour des mesures fermes face à la situation dramatique à Gaza et aux violations du droit international humanitaire.
Les avocats de la flottille autorisés à entrer dans le port d'Ashdod
Les avocats du centre juridique Adalah ont reçu une mission de la part de la Global Sumud Flotilla (GSF): s'assurer de la légalité de la détention par Israël des membres de la flottille interceptés – parmi lesquels 19 citoyens suisses.
Ce jeudi à 16h, CNN indique qu'une équipe juridique a été autorisée à entrer dans le port israélien d'Ashdod, où les militants et leurs bateaux sont petit à petit acheminés.
«Les autorités israéliennes ont initialement refusé l'accès et commencé les audiences sans consultation juridique préalable, a communiqué jeudi la GSF. L'équipe juridique d'Adalah est désormais entrée dans le port et mènera des consultations.»
Source: CNN
Sous escorte israélienne, les premiers navires de la flottille arrivent au port d'Ashdod
Les bateaux de la flottille Sumud interceptés par les forces israéliennes en mer Méditerranée au large des côtes de la bande de Gaza arrivent dans le port méridional d'Ashdod, ce jeudi 2 octobre.
Interception de la flottille pour Gaza : la Belgique a convoqué l'ambassadrice d'Israël
Le ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévot, a annoncé jeudi avoir convoqué l'ambassadrice d'Israël au sujet de l'arrestation de sept Belges embarqués dans la flottille pour Gaza interceptée par Israël.
«La manière dont ils ont été arraisonnés (...) et le lieu, dans les eaux internationales, ne sont pas acceptables, raison pour laquelle j'ai convoqué l'ambassadrice», a-t-il déclaré devant le Parlement belge.
Source: AFP
Israël affirme qu'aucun navire de la flottille n'a réussi à briser le blocus de Gaza
Israël a affirmé jeudi qu'aucun des navires de la flottille pour Gaza n'avait réussi à briser le blocus imposé au territoire palestinien, après l'interception en Méditerranée de la quasi-totalité des bateaux transportant des militants propalestiniens et de l'aide humanitaire.
«Aucun des yachts de provocation Hamas-Sumud n'a réussi dans sa tentative d'entrer dans une zone de combat active ou de briser le blocus naval légal», a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant qu'un «dernier navire (...) reste à distance».
Si ce navire «s'approche, sa tentative d'entrer dans une zone de combat active et de franchir le blocus sera également empêchée», a ajouté la même source.
Source: AFP
L'Afrique du Sud appelle à la «libération immédiate» des militants de la flottille pour Gaza
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé jeudi Israël à «libérer immédiatement» les militants pro-palestiniens, dont le petit-fils de Nelson Mandela, interceptés à bord d'une flottille humanitaire en direction de Gaza.
Nkosi Zwelivelile «Mandla» Mandela et au moins cinq autres Sud-Africains se trouvaient à bord de la flottille Global Sumud. Cette flottille composée d'environ 45 navires transportant des hommes politiques et des militants, a quitté l'Espagne le mois dernier avec comme but de briser le blocus israélien du territoire palestinien, où, selon les Nations unies, la famine sévit après près de deux ans de guerre.
Les forces israéliennes ont intercepté plus d'une douzaine de bateaux alors qu'ils naviguaient en Méditerranée dans les eaux internationales, ont affirmé les organisateurs.
Source: AFP
La flottille pour Gaza revendique l'entrée de l'un de ses navires en Palestine
La flottille pour Gaza revendique ce jeudi sur ses réseaux l'entrée de l'un de ses navires en eaux territoriales de Palestine. Une grande première pour ces flottilles successives qui n'avaient jamais percé le blocus israélien.
«Le navire Mikeno de la flottille mondiale Sumud est entré avec succès dans les eaux palestiniennes de Gaza. Il se trouve désormais à environ 20 km des côtes de l'enclave et constitue actuellement le navire le plus proche de la bande de Gaza», écrit sur X la Global Sumud Flotilla. Le tracker de la flottille indique qu'un seul bateau a pu continuer sa course en direction de Gaza.
Arraisonnement de la flottille pour Gaza en cours, selon le DFAE
Une vingtaine de personnes de nationalité suisse se trouvent à bord de la flottille Global Sumud pour Gaza, selon les organisateurs. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) déclare jeudi sur X qu'il a été informé par son ambassade à Tel Aviv que des opérations d'arraisonnement sont en cours.
La Suisse rappelle aux autorités israéliennes que toute intervention contre la flottille doit être conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité, en assurant la sécurité des participants, écrit le DFAE.
Ce dernier est prêt à déployer un dispositif pour assurer la protection consulaire des personnes concernées. Ces dernières semaines, la Suisse a rappelé à plusieurs reprises qu'elle déconseille de se rendre dans la bande de Gaza en raison des risques élevés.
«Dangers considérables»
Les personnes qui décident néanmoins de s'y rendre le font sous leur propre responsabilité, souligne le DFAE. Il a signifié aux organisateurs suisses de la flottille que les participants s'exposent à des dangers considérables, tout en leur expliquant l'aide qu'ils peuvent attendre de la Confédération.
La flottille compte environ 45 bateaux avec des centaines de militants propalestiniens originaires de plus de 40 pays. Parmi les Suisses figure notamment l'ancien maire de Genève Rémy Pagani, selon la liste diffusée par les organisateurs. Ce dernier vient de diffuser une vidéo, préparée en vue de son arrestation, sur les réseaux sociaux.
Source: ATS