21:51 heures

La gauche s'inquiète pour les militants, Macron demande le retour des Français

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées lundi soir en France à l'appel de la gauche pour s'inquiéter du sort des militants présents sur un bateau pour Gaza intercepté par les autorités israéliennes. Lille, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Nice, ou encore place de la République à Paris... ces manifestants ont appelé à la «libération» des douze militants du voilier «Madleen» et à la poursuite de leur mission humanitaire, ont constaté plusieurs équipes de l'AFP à travers la France.

La France insoumise (LFI) a revendiqué 150'000 manifestants en France dont 50'000 à Paris, et «près de 200 rassemblements» dans le pays.

Photo: keystone-sda.ch

Le président français Emmanuel Macron avait de son côté «demandé de permettre, dans les plus brefs délais, le retour en France» des six ressortissants français, selon l'Elysée. Il a affirmé dans la soirée que la France était «vigilante» et «aux côtés de tous ses ressortissants lorsqu'ils sont en danger», assurant que le pays avait «passé tous les messages» à Israël pour que «la protection» de ces militants «soit assurée». Le blocus humanitaire à Gaza est «un scandale» et une «honte», a-t-il également martelé.

Les partis de la gauche française, comme Amnesty International, estiment que l'interception du bateau s'est produite en «bafouant» le droit international.

Source: AFP