Le bateau pour Gaza intercepté par Israël

Le bateau humanitaire Madleen qui tentait de rallier Gaza avec à son bord notamment l'activiste suédoise Greta Thunberg a été dérouté dans la nuit de dimanche à lundi par les autorités israéliennes, qui ont invité ses passagers à «retourner dans leurs pays».

Le voilier «fait route en toute sécurité vers les côtes d'Israël. Il est prévu que les passagers retournent dans leurs pays», a indiqué le ministère des Affaires étrangères israélien dans un communiqué.

«Tous les passagers du «yacht selfie» sont sains et saufs. Ils ont reçu des sandwichs et de l'eau. Le spectacle est terminé», a ajouté le ministère sur twitter en postant une vidéo.

Le voilier avec à son bord douze militants, français, allemand, brésilien, turc, suédois, espagnol et néerlandais, était parti d'Italie le 1er juin pour «briser le blocus israélien» à Gaza, en proie à une situation humanitaire désastreuse après plus d'un an et demi de guerre.

Après une escale en Egypte, il était arrivé à moins de 31 milles nautiques (57 km) de Gaza en dépit de l'ordre donné par Israël à son armée de l'en empêcher.

Source: ATS