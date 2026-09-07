Un pédophile aurait fait plus 350 victimes en Finlande

Accusé de violences sexuelles contre 361 mineurs, un homme comparait dès ce lundi devant la justice finlandaise. Il a partiellement reconnu les faits.

Un homme, accusé de violences sexuelles contre 361 enfants de neuf à quinze ans sur des réseaux sociaux, dont Snapchat, comparaît lundi devant un tribunal finlandais.

Les principaux chefs d'accusation retenus contre lui sont ceux de violences sexuelles aggravées sur mineurs, violences sexuelles sur mineurs, et diffusion aggravée d'images à caractère sexuel représentant des mineurs, a indiqué le procureur à l'AFP avant l'ouverture du procès.

Le premier jour d'audience sera consacré à la présentation publique et doit avoir lieu lundi devant le tribunal de district de Pirkanmaa à Tampere (nord-ouest d'Helsinki), avant que l'audience ne se poursuive à huis clos mardi compte tenu de la nature de l'affaire. L'homme est accusé d'avoir commis diverses infractions sexuelles entre 2019 et 2022. Selon le radiodiffuseur public finlandais Yle, les victimes étaient des garçons vivant à travers tout le pays nordique.

Des milliers de vidéos

En décembre 2025, la police finlandaise avait annoncé enquêter sur un homme de 27 ans à l'époque soupçonné de 364 infractions sexuelles contre des enfants. En juin, le parquet a décidé de ne pas engager de poursuites dans trois des affaires. Des milliers de vidéos et d'images d'enfants non identifiés avaient été retrouvées sur le téléphone portable de l'homme en 2022, lorsque la police avait saisi l'appareil dans le cadre d'une autre affaire criminelle, avait expliqué la police en décembre.

L'homme aurait contacté les enfants via Snapchat, leur demandant de prendre et de lui envoyer des photos ou des vidéos d'eux soit nus soit très peu vêtus. Il leur avait également demandé de se livrer à des actes sexuels, a ajouté la police. L'homme a partiellement reconnu les faits au cours de l'enquête. Avec environ 45 jours d'audience, la procédure devrait se poursuivre «au moins jusqu'à la fin de cette année», selon le tribunal.