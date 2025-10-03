Rolando Gómez, chef du gang Los Águilas et fugitif depuis son évasion en juin, a été arrêté à Medellín. Il cherchait à étendre son réseau de drogue. L'Equateur poursuit sa lutte contre la mafia, avec une hausse des homicides liée au narcotrafic ces dernières années.

Rolando Gómez, chef du gang Los Águilas, a été arrêté à Medellín, selon les autorités équatoriennes. Photo: AFP

Le chef d'un des principaux gangs criminels d'Equateur, recherché par le gouvernement qui offrait un million de dollars après son évasion d'une prison en juin, a été arrêté en Colombie, a annoncé jeudi le président équatorien Daniel Noboa.

«L'Equateur ne recule pas. Ici, c'est la loi qui règne, pas les mafias», a déclaré le chef d'Etat dans une publication sur le réseau social X accompagnée d'une photographie de l'ancien fugitif, Rolando Gómez, torse nu avec un grand tatouage allant de sa poitrine à son bras.

Rolando Gómez, alias «Fede», considéré comme le chef des Los Águilas, l'une des branches armées du puissant gang Los Choneros, a été arrêté à Medellín, ont indiqué les autorités équatoriennes. «Il a été localisé dans un quartier de cette ville avec une carte d'identité équatorienne et une autre identité sous le nom d'Eder Alberto Estacio Gómez», a précisé sur X le ministre équatorien de l'intérieur, John Reimberg.

Le théâtre du narcotrafic

L'homme de 39 ans avait été arrêté en janvier lors d'une opération policière, mais s'était évadé en juin de sa prison de haute sécurité située dans le port de Guayaquil, en Equateur, vêtu, selon les médias locaux, d'un uniforme militaire. Le président du pays avait dénoncé la «complicité» des responsables de la prison dans cette évasion.

Selon la police colombienne, le fugitif équatorien se trouvait à Medellín «à la recherche d'alliances» avec des trafiquants de drogue «locaux et internationaux» afin d'étendre ses réseaux de trafic de drogue et «d'établir de nouvelles routes». Le groupe Los Águilas, comme la plupart des groupes criminels équatoriens, est présumé allié à des cartels mexicains et des Balkans, ainsi qu'à des guérillas colombiennes.

Du fait de sa situation entre la Colombie et le Pérou – les plus grands pays producteurs mondiaux de cocaïne – et de ses ports stratégiques sur le Pacifique, l'Equateur est devenu ces dernières années le théâtre de violents affrontements liés au narcotrafic. Le taux d'homicides y est passé de 6 pour 100'000 habitants en 2018 à 38 pour 100'000 en 2024, après un record de 47 en 2023.