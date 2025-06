L'artiste allemand Günther Uecker, célèbre pour ses œuvres à clous, est décédé à 95 ans. Connu pour explorer textures et lumière, il a marqué l'art contemporain avec ses créations uniques et ses prises de position politiques.

Il créait avec un marteau: l'artiste allemand Günther Uecker, célèbre pour ses œuvres à clous plantés dans des toiles, des plaques de bois mais aussi des chaussures, est décédé à 95 ans mardi, selon des sources officielles mercredi.

Le clou a été au centre de l'œuvre de ce peintre et sculpteur depuis le milieu des années 50, lui permettant d'explorer les textures, les rythmes et le mouvement, l'ombre et la lumière dans des œuvres qui captivent l'œil.

1945 et l'armée rouge

Né le 13 mars 1930 à Wendorf, un village du nord de l'Allemagne proche de la côte baltique, il a fui la RDA, en 1953, après l'écrasement par le régime communiste du soulèvement populaire à Berlin et dans plusieurs villes de l'est du pays, pour s'installer à l'ouest.

Deux événements ont profondément marqué son adolescence et plus généralement son oeuvre. Quelques jours avant la chute du IIIème Reich, en 1945, Günther Uecker, âgé de 15 ans, cloue de l'intérieur la porte de la maison familiale pour protéger sa mère et ses sœurs des soldats de l'Armée rouge.

Cet «acte de panique, de protection instinctif (...) a peut-être été une expérience clé pour mon approche artistique à l'avenir», a-t-il raconté dans un entretien télévisé en 2015.

Fuite à l'ouest

A la même période, il doit aider à enterrer sur la plage les cadavres des déportés de camp de concentration noyés après le naufrage du navire les transportant. Après sa fuite à l'ouest, il s'installe à Düsseldorf, suivi par sa sœur Rotraut, également artiste, qui épousera plus tard l'artiste français Yves Klein, connu pour son bleu outremer.

En 1961, Günther Uecker rejoint le mouvement artistique Zéro, lancé par les Allemands Heinz Mack et Otto Piene, qui explore la lumière, l'espace et le mouvement. Il a également collaboré dans la mise en scène de «lieux de vie dans les musées» aux côtés du peintre allemand Gerhard Richter, avec qui il avait étudié.

Positions politiques

Günther Uecker a pris à plusieurs reprises des positions politiques à travers ses œuvres. Ainsi après l'accident nucléaire de Tchernobyl en 1986, il peint la série «images de cendres» ou après les émeutes xénophobes à Rostock, en ex-RDA en 1992, il crée le groupe d'œuvres intitulés «L'homme supplicié», exposé dans 57 pays, où il sera toujours présent pour l'installer.

Ses œuvres et installations sont exposés dans des galeries et de nombreux musées à travers le monde, comme le Museum of Modern Art à New York et le Centre Pompidou à Paris. Günther Uecker a également conçu des vitraux de cathédrales et la salle de prière du bâtiment du Reichstag à Berlin, qui abrite la chambre basse du parlement allemand.