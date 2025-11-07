Dernière mise à jour: il y a 35 minutes

Les actionnaires de Tesla ont validé à plus de 75% le plan de rémunération d’Elon Musk. Ce programme sur dix ans, lié à douze objectifs financiers et opérationnels, pourrait lui rapporter plus de 1000 milliards de dollars s’il les atteint.

Feu vert des actionnaires de Tesla pour le méga-salaire d'Elon Musk

1000 milliards de dollars pour le multimiliardaire

Les actionnaires de Tesla approuvent le plan de rémunération de Musk, pouvant lui rapporter plus de 1000 milliards de dollars. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Les actionnaires du groupe Tesla, réunis jeudi en assemblée générale à Austin (Texas) où se trouve le siège du spécialiste des véhicules électriques, ont approuvé à plus de 75% la résolution portant sur le nouveau plan de rémunération du patron Elon Musk, a annoncé un responsable du groupe.

Ce «pay package», d'une durée de dix ans, est constitué de douze tranches fixant des seuils financiers et opérationnels déclenchant, dans certaines conditions, l'octroi d'actions du groupe à l'homme le plus riche du monde. Il pourrait ainsi empocher plus de 1000 milliards de dollars s'il remplit ces objectifs.