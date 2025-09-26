Bête noire de Trump, l'ancien directeur du FBI James Comey a été inculpé

L'ancien directeur du FBI James Comey, l'une des bêtes noires de Donald Trump, a été inculpé pour entrave à la justice et fausses déclarations, ont rapporté jeudi plusieurs médias, quelques jours après que le président américain a appelé à poursuivre ses adversaires politiques.

«Aujourd'hui, un grand jury fédéral (une commission de citoyens investie de pouvoirs d'enquête) a inculpé l'ancien directeur du FBI, James Comey, d'infractions graves liées à la divulgation d'informations sensibles», a réagi le ministère américain de la Justice dans un communiqué. James Comey a lui réagi en clamant son innocence: «Je n'ai pas peur» et «je suis innocent», a-t-il déclaré.

Dans une publication sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump s'est lui réjoui de cette inculpation: «JUSTICE EN AMÉRIQUE ! L'un des pires êtres humains que ce pays ait jamais connus est James Comey, l'ancien directeur corrompu du FBI», a-t-il écrit. Aujourd'hui, il a été inculpé par un grand jury pour deux chefs d'accusation criminels pour divers actes illégaux et illicites.»

Et le président de conclure: «Il a fait tant de mal à notre pays pendant si longtemps, et il commence maintenant à être tenu responsable de ses crimes contre notre nation. Lors de son premier mandat (2017-2021), il avait brutalement limogé James Comey en 2017 alors que le FBI enquêtait sur d'éventuelles ingérences russes dans la campagne de 2016.

