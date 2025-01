La Première ministre italienne Giorgia Meloni fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds et complicité de crimes. L'affaire serait liée à l'expulsion d'un suspect libyen recherché par la CPI, libéré et renvoyé à Tripoli la semaine dernière.

Giorgia Meloni visée par une enquête pour détournement de fonds et complicité de crimes

C'est la Première ministre italienne Giorgia Meloni elle-même qui a annoncé faire l'objet d'une enquête (archives). Photo: Alessandra Tarantino

ATS Agence télégraphique suisse

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a annoncé mardi sur son compte Instagram qu'elle faisait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds et complicité de crimes. L'enquête serait liée à l'expulsion d'un suspect libyen la semaine dernière.

Oussama Elmasry Njeem, également connu sous le nom d'Oussama Almasri Njeem, était recherché par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre présumés. Le chef de la police judiciaire libyenne a été arrêté il y a dix jours à Turin en vertu de ce mandat et libéré sur ordre de la Cour d'appel de Rome il y a une semaine pour vice de procédure. Il a été reconduit en Libye dans la foulée.

Giorgia Meloni est soupçonnée avec ses ministres de la Justice Carlo Nordio et de l'Intérieur Matteo Piantedosi d'avoir facilité la libération du Libyen et son renvoi à Tripoli. La cheffe du gouvernement italien a directement mis en cause des magistrats auxquels elle reproche d'être politisés.