Les intempéries ont surpris de nombreux touristes venus profiter des vacances nationales dans l'ouest de la Chine. Tous les randonneurs ont été secourus et mis à l'abri dans la ville de Qudang, mais une personne est malheureusement décédée au sommet.

Les randonneurs piégés sur l'Everest ont été secourus

Les randonneurs piégés sur l'Everest ont été secourus

Tous les randonneurs piégés sur l'Everest ont été secourus après la tempête de neige qui a balayé l'Himalaya. Photo: Screenshot

AFP Agence France-Presse

Tous les randonneurs piégés le week-end dernier par de fortes chutes de neige au pied du mont Everest côté tibétain (ouest de la Chine) ont été secourus, a rapporté l'agence Chine nouvelle mercredi matin.

Au total, ce sont 580 randonneurs et plus de 300 guides et accompagnateurs qui ont rallié la petite ville de Qudang pour s'y mettre à l'abri, a précisé Chine nouvelle, citant les autorités locales. Une personne est décédée au sommet.

Vaste opération de secours

Des centaines de randonneurs se sont retrouvés bloqués par les intempéries au cours du week-end écoulé dans la vallée ou dans les campements sur les hauteurs au pied de l'Everest. Les autorités ont lancé des opérations de secours mobilisant des centaines de personnes aidés de chevaux et de yaks, à des altitudes de plusieurs milliers de mètres.

Les visiteurs ont afflué depuis le milieu de la semaine passée dans les montagnes de l'ouest de la Chine, à l'occasion de huit jours de vacances nationales qui prennent fin mercredi. Cette période voit une augmentation considérable de l'activité touristique.