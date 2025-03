La commissaire européenne Hajda Lahbib présente le kit de survie de l'Union européenne... avec le couteau suisse en fleuron. Photo: Capture d'écran/Instagram

Pour inviter ses citoyens à réagir en cas de guerre ou de grave crise, l'Union européenne (UE) a choisi l'humour. Non sans un clin d'œil à la Suisse. La commissaire européenne Hadja Lahbib a présenté ce mercredi 26 mars une «stratégie de préparation et de gestion de crises» pour l'UE.

En parallèle de sa présentation sérieuse à Bruxelles, la Belge francophone a parodié une tendance des réseaux sociaux sur Instagram. Dans un format «What's in my bag?» (ndlr: «Qu'y a-t-il dans mon sac?») édition «survie», la responsable politique et ancienne présentatrice du téléjournal de la RTBF s'est mise en scène sur Instagram.

Et parmi les essentiels de survie (eau, nourriture, papiers d'identité ou lampe de poche), notre célèbre couteau suisse se taille une place de choix, a repéré «Le Temps» ce mercredi. Cet «ami spécial» aux «dix-huit outils réunis en un seul couteau» est un «must-have», selon l'ex-journaliste.

Les essentiels du sac de résilience

L'UE souhaite que les habitants des 27 pays membres aient chez eux un sac contenant de quoi être autonome pendant 72 heures en cas de situation de crise ou de conflit. La Commission européenne a proposé ce mercredi 26 mars une «stratégie de préparation et de gestion de crises», a expliqué la commissaire européenne en charge de ce dossier dans un entretien à l'Agence France Presse (AFP).

«Nous allons soutenir les Etats membres dans la confection de ce qu'on appelle un sac de résilience, et donc avoir tous les citoyens prêts à résister, à être en autonomie stratégique pendant minimum 72 heures», a-t-elle ajouté. Avec une liste d'une dizaine de produits jugés indispensables pour remplir ce kit de survie, qui vont de la bouteille d'eau à la lampe torche en passant par les papiers d'identité ou les allumettes.

Soutenir les pays européens

Autre proposition, la création d'un «jour de préparation nationale» dans l'UE. «Savoir ce qu'on doit faire en cas de danger, avoir différents scénarios, c'est aussi éviter les mouvements de panique», explique Hadja Lahbib. La Belge rappelle que, lors de l'épidémie de Covid-19, les gens «se ruaient dans les magasins pour acheter du papier toilette».

La commissaire européenne évoque une stratégie spécifique pour les écoles afin d'avoir «quelque chose de plus harmonisé» au sein des 27 pays de l'Union européenne. «Tout cela vient en support des stratégies nationales, souligne-t-elle. Il s'agit de mieux coordonner, de mieux soutenir les États membres dans leurs stratégies».

En effet, la France vient d'annoncer la distribution, dès cet été, d'un kit de survie similaire – dans lequel le couteau suisse figure aussi. Les autorités jouent la prudence, quitte à inquiéter: «L’objectif est de dire aux Français de se préparer à toute éventualité et non pas qu’au conflit armé», a confié un membre du gouvernement. Officiellement, il ne s’agit donc pas d’instaurer un climat de peur, mais certains y verront une liste angoissante des pires scénarios envisageables.

La Commission européenne s'est inspirée du rapport remis à l'automne 2024 par l'ancien président finlandais Sauli Niinistö visant à «améliorer l'état de préparation de l'Europe en matière civile et de défense». Dans un courrier adressé à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, trois eurodéputés du groupe centriste Renew ont suggéré d'aller plus loin. Ils préconisent qu'un «guide complet» soit distribué à tous les ménages de l'UE pour se préparer à «diverses crises, y compris les conflits potentiels, les catastrophes climatiques, les pandémies et les cybermenaces».