La fin des trains de nuit entre Vienne-Paris et Berlin-Paris est annoncée pour décembre 2025. ÖBB, la compagnie autrichienne, cite le retrait du soutien français comme raison principale, mettant fin à ces liaisons internationales relancées en 2021 et 2023.

La fin des liaisons de nuit entre Vienne-Paris et Berlin-Paris est annoncée dès décembre 2025. Photo: Sven Thomann

Les trains de nuit Vienne-Paris et Berlin-Paris ne circuleront plus dès le 14 décembre «après le retrait des partenaires français», a annoncé la compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB lundi dans un communiqué. «La SNCF a été informée par le ministère (français, NDLR) des Transports que les commandes publiques pour l'exploitation des trains de nuit Vienne-Paris et Berlin-Paris seraient arrêtées pour l'année 2026», a indiqué la compagnie autrichienne. «Les deux liaisons de train de nuit ne pourront plus être proposées à partir du 14 décembre 2025», a-t-elle regretté, ce type d'exploitation nécessitant «des partenaires internationaux».

La semaine dernière, le collectif d'usagers «Oui au train de nuit» avait alerté sur la possible disparition de ces liaisons ferroviaires relancées en 2021 et 2023, qui ne survivraient pas à la suppression d'une subvention de l'Etat français. Tombés en désuétude durant la décennie 2010, les trains de nuit internationaux devaient connaître une renaissance à partir du réseau spécialisé autrichien Nightjet.

Promesse non respectée

Mais selon ce collectif, les opérateurs ferroviaires n'auraient pas respecté «leur promesse de créer une desserte quotidienne», le train ne circulant que trois jours par semaine. L'Etat français subventionne largement les lignes relancées: environ 10 millions d'euros par an pour la liaison vers Berlin.

La compagnie ÖBB a précisé qu'elle maintenait la liaison Vienne-Bruxelles et continuerait d'investir dans les trains de nuit avec «davantage de capacité et de confort sur les lignes existantes». Cette compagnie est leader européen sur le marché des trains de nuit grâce à la situation géographique de Vienne au coeur de l'Europe et acquiert progressivement de nouveaux wagons lits modernes, pour renouveler et compléter sa flotte existante.