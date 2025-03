Le remake de «Blanche-Neige» de Disney domine le box-office nord-américain avec 43 millions de dollars. Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Le remake Disney de Blanche-Neige a été couronné par le box-office nord-américain pour son weekend de sortie, malgré des critiques mitigées, avec 43 millions de dollars de recettes, selon les estimations publiées dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Cette nouvelle version en prises de vue réelles du conte des frères Grimm, diffusée 90 ans après le dessin animé pionnier de Disney, a notamment été critiquée pour son utilisation d'images de synthèse, et non d'acteurs réels, pour représenter les sept nains. Certaines critiques ont été cinglantes: le Guardian a qualifié le film de «terrible». D'autres journaux, comme le Washington Post, ont été un peu plus conciliants, le jugeant «étonnamment divertissant». A l'affiche de ce conte de fées, figurent Rachel Zegler en Blanche-Neige et Gal Gadot dans le rôle de la méchante belle-mère.

Loin derrière la princesse, «The Insider» a progressé d'un cran par rapport au week-end dernier pour atteindre la deuxième place, avec 4,4 millions de dollars de recettes. Ce thriller d'espionnage est réalisé par Steven Soderbergh et met en scène la star Cate Blanchett. La troisième place du box-office revient à «Captain America: Brave New World» avec 4,1 millions de dollars. Le dernier-né des studios Marvel de Disney voit Anthony Mackie rendosser le rôle-titre, aux côtés d'Harrison Ford.

La comédie noire «Mickey 17» du réalisateur sud-coréen oscarisé Bong Joon-ho, est à la quatrième place, avec 3,9 millions de dollars engrangés. Le film de science-fiction raconte les nombreuses vies d'un homme incarné par Robert Pattinson, volontaire pour effectuer de dangereuses missions spatiales. A la cinquième place, «Novocaine», un film d'action sur un banquier insensible à la douleur, a récolté 3,8 millions de dollars de recettes.

