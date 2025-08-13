Donald Trump s'attaque désormais aux musées. Le président américain souhaite examiner si les valeurs des institutions culturelles sont compatibles avec la vision d'Amérique qu'il défend.

Les musées de Washington priés de s'aligner sur la vision de Trump

Les musées de Washington sont sommés de s'aligner sur la vision historique de Donald Trump. Photo: Alex Brandon

ATS Agence télégraphique suisse

La Maison Blanche a informé mardi l’institution qui supervise les grands musées de Washington qu’un examen approfondi allait être mené. Objectif: vérifier leur alignement avec la vision de l’Amérique défendue par Donald Trump.

Cet examen, justifié par les festivités autour du 250e anniversaire des Etats-Unis l'an prochain, selon le courrier que la Maison Blanche a publié sur son site internet, portera sur les expositions, les textes, la conservation ou encore la programmation de huit musées de la capitale gérés par la Smithsonian Institution.

«Restaurer la vérité»

«Cette initiative vise à garantir l'alignement avec la directive du président pour célébrer le caractère exceptionnel de l'Amérique, à supprimer les discours clivants ou partisans et à restaurer la confiance dans nos institutions culturelles», peut-on lire dans la missive.

La Maison Blanche fait référence à un décret signé en mars visant à reprendre le contrôle du contenu des musées du Smithsonian, accusés de «révisionnisme historique» par Donald Trump et d'avoir mené au cours de la décennie passée un «endoctrinement idéologique» racial. «Dans cet esprit et conformément au décret» visant à «restaurer la vérité et la raison dans l'Histoire américaine, nous allons mener un examen interne approfondi», a ajouté la lettre datée de mardi.

Les établissements concernés sont le Musée d'histoire américaine, le Musée d'histoire naturelle, le Musée d'histoire et de la culture afro-américaine, le Musée des Indiens d'Amérique, le Musée de l'air et de l'espace, le Musée Smithsonian d'art américain, le National Portrait Gallery et le Hirshhorn Museum and Sculpture Garden.

Dans les «120 jours», soit d'ici le début de 2026, «les musées devraient commencer à mettre en oeuvre des corrections lorsque cela est nécessaire», anticipe l'administration, notamment «en remplaçant les propos clivants ou idéologiques par des descriptions qui rassemblent, qui sont historiquement exactes et constructives».

Contactée par l'AFP, la Smithsonian n'a pas réagi dans l'immédiat.