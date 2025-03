Ricola, Starbucks et une pastèque

1/5 Starbucks doit payer 50 millions de dollars à un homme, qui s'était blessé avec un thé chaud de la franchise. Photo: keystone-sda.ch

Natalie Zumkeller

En février 2020, un livreur de Californie s'est gravement brûlé après qu'un thé de la chaîne de cafés américaine Starbucks s'est renversé sur ses genoux. Après une greffe de peau et diverses interventions dans la zone intime, l'homme a poursuivi l'entreprise en justice pour obtenir des dommages et intérêts. Selon lui, l'employé de Starbucks du drive-in n'aurait pas serré suffisamment fort la boisson dans le plateau à emporter.

Vendredi dernier, un jury du comté de Los Angeles a tranché en faveur de la victime et Starbucks est aujourd'hui contraint de lui verser, la coquette somme de 50 millions de dollars (environ 44 millions de francs). Et ce n'est de loin pas le seul cas de paiement de dommages incroyablement élevés aux Etats-Unis.

3 millions pour un café brûlant

En 1992, Stella Liebeck, une retraitée alors âgée de 79 ans, s'est brûlée au troisième degré après avoir renversé un café de la chaîne de fast-food McDonalds sur ses jambes. Comme on ne lui avait pas dit que le café était chaud, l'Américaine a porté plainte contre le groupe et a empoché près de 3 millions de dollars (2,6 millions de francs).

5 millions pour des bonbons Ricola peu efficaces?

Ce n'est pas un scoop, nos bonbons aux herbes sont appréciés dans le monde entier. Mais aux Etats-Unis, Ricola est actuellement confronté à une plainte et pourrait y perdre plusieurs millions de dollars. La raison est que les pastilles suisses simuleraient des effets curatifs. Le slogan «Made with Swiss Alpine Herbs» (en français: «Fait avec des herbes de montagne suisses») laisserait entendre que les bonbons soulageraient efficacement les maux de gorge.

C'est en tout cas l'avis d'une femme de l'Etat américain de l'Illinois, qui s'est plainte de ne pas avoir été soignée par les bonbons Ricola. C'est pourquoi elle demande des dommages et intérêts à hauteur de 5 millions de dollars (4,4 millions de francs). Le procès est toujours en cours.

7,5 millions pour avoir trébuché sur une pastèque

En 2017, un homme de l'Alabama a voulu acheter une pastèque chez le géant américain des supermarchés Walmart. Lors de l'achat, le pied de l'Américain s'est pris dans une palette et il s'est alors cassé l'os de la hanche.

Il a par la suite porté plainte contre Walmart, qui aurait, selon lui, dû poser une bâche sur la palette. Un jury lui a donné raison et le groupe a dû payer 7,5 millions de dollars (6,6 millions de francs) de dommages et intérêts.

5 millions pour des macaronis au micro-ondes

Les macaronis au fromage de l'entreprise Kraft Heinz sont censés être prêts après seulement trois minutes et demie de cuisson au micro-ondes – c'est en tout cas ce qui est indiqué sur le paquet. Mais pour une Américaine, il était clair que ce temps de préparation n'est pas exact.

Selon elle, les fabricants ne tiendraient pas compte du temps qu'il faut aux consommateurs et consommatrices pour ouvrir l'emballage, verser l'eau et mélanger le tout avant de mettre le produit au micro-ondes. La demande de dommages et intérêts de 5 millions de dollars (4,4 millions de francs) pour tromperie a, pour une fois, été rejetée en 2023 par un tribunal de Miami.

13 millions de dollars, car Red Bull ne donne pas d'ailes

L'affaire au cours de laquelle un Américain a traîné en justice le fabricant autrichien de boissons énergisantes Red Bull avait fait les gros titres en 2014. L'homme avait déclaré consommer régulièrement la boisson depuis 2002, sans pour autant obtenir d'ailes.

Dans l'acte d'accusation, le fan déçu a laissé libre cours à sa frustration: «Tous les athlètes sous contrat avec Red Bull racontent dans des spots publicitaires qu'ils sont devenus meilleurs grâce à cette boisson. Eux, les modèles d'une génération, soutiennent ainsi un mensonge!» Lui-même n'a en effet pas remarqué d'amélioration de ses performances, alors qu'il était persuadé que cela allait marcher. Déçu, il a porté l'affaire en justice. Et avec succès: le célèbre slogan publicitaire aura finalement coûté 13 millions de dollars (11,4 millions de francs) à l'entreprise autrichienne.