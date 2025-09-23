La Suisse se joint à une déclaration commune sur Israël

Israël doit lever les restrictions sur les médicaments et les appareils médicaux à Gaza, demande la Suisse dans une déclaration commune avec d'autres Etats. Le texte a été signé à New York par le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis, lors de la conférence de l'ONU sur le Proche-Orient et la solution à deux Etats. Le corridor d'évacuation médicale de Gaza vers la Cisjordanie doit par ailleurs être rouvert.

Ce corridor d'évacuation devrait inclure Jérusalem-Est afin que les patients puissent recevoir les soins dont ils ont urgemment besoin, a indiqué mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La situation humanitaire dans la bande de Gaza a atteint un point insupportable.

La Suisse avait déjà répété lors de la conférence des Nations Unies sur la mise en œuvre de la solution à deux Etats fin juillet que la solution à deux Etats restait la seule possibilité pour les Israéliens et les Palestiniens de «vivre côte à côte dans la paix, la sécurité et la dignité à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, conformément au droit international».

La reconnaissance bilatérale de la Palestine doit faire partie d'une paix durable basée sur la solution à deux Etats, peut-on lire dans le communiqué. Une telle reconnaissance pourra être envisagée lorsque des mesures concrètes – garantissant à la fois l’autodétermination du peuple palestinien et la sécurité d’Israël – auront commencé à être mises en œuvre.

Photo: keystone-sda.ch

Source: ATS