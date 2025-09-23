Macron prévient que la France répondra en cas de représailles israéliennes
La France ne restera «pas inerte» en cas de représailles israéliennes à la reconnaissance officielle de l'Etat palestinien, a averti Emmanuel Macron mardi lors d'un entretien accordé à BFMTV depuis New York.
«On est prêt. On a planifié toutes les options possibles, c'est-à-dire qu'on ne restera jamais inerte. C'est juste qu'on planifie les choses et qu'on défendra toujours les intérêts de la France partout où elle est représentée», a déclaré le président français.
Source: AFP
Le Hamas rejette les accusations de Trump
Le Hamas a rejeté mardi l'accusation du président américain Donald Trump selon laquelle le mouvement islamiste palestinien bloquerait les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza.
«Le Hamas n'a jamais été un obstacle à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza (...) L'administration américaine, les médiateurs et le monde entier savent que le criminel de guerre (le Premier ministre israélien) Netanyahu est le seul à entraver toutes les tentatives de parvenir à un accord», a déclaré le mouvement dans un communiqué.
Plus tôt dans la journée, lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président américain avait affirmé que le Hamas refusait de libérer les otages retenus à Gaza ou d'accepter un cessez-le-feu.
Source: AFP
Israël ferme le poste-frontière entre la Cisjordanie et la Jordanie
L'autorité palestinienne chargée des points de passage a annoncé mardi qu'Israël allait fermer à partir de mercredi et «jusqu'à nouvel ordre» le principal poste-frontière entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie d'où passait de l'aide vers Gaza.
«La partie israélienne nous a informés de la fermeture du point de passage d'Al-Karameh à partir de demain, mercredi... et jusqu'à nouvel ordre, dans les deux sens», a indiqué l'Autorité générale palestinienne des points de passages et des frontières dans un communiqué, citant son président Nazmi Muhanna. Israël n'a pas confirmé cette décision dans l'immédiat.
Source: AFP
La Suisse se joint à une déclaration commune sur Israël
Israël doit lever les restrictions sur les médicaments et les appareils médicaux à Gaza, demande la Suisse dans une déclaration commune avec d'autres Etats. Le texte a été signé à New York par le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis, lors de la conférence de l'ONU sur le Proche-Orient et la solution à deux Etats. Le corridor d'évacuation médicale de Gaza vers la Cisjordanie doit par ailleurs être rouvert.
Ce corridor d'évacuation devrait inclure Jérusalem-Est afin que les patients puissent recevoir les soins dont ils ont urgemment besoin, a indiqué mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La situation humanitaire dans la bande de Gaza a atteint un point insupportable.
La Suisse avait déjà répété lors de la conférence des Nations Unies sur la mise en œuvre de la solution à deux Etats fin juillet que la solution à deux Etats restait la seule possibilité pour les Israéliens et les Palestiniens de «vivre côte à côte dans la paix, la sécurité et la dignité à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, conformément au droit international».
La reconnaissance bilatérale de la Palestine doit faire partie d'une paix durable basée sur la solution à deux Etats, peut-on lire dans le communiqué. Une telle reconnaissance pourra être envisagée lorsque des mesures concrètes – garantissant à la fois l’autodétermination du peuple palestinien et la sécurité d’Israël – auront commencé à être mises en œuvre.
Source: ATS
L'Egypte accueillera une conférence sur la reconstruction de Gaza après un cessez-le-feu
Le Premier ministre égyptien Moustafa Madbouly a annoncé lundi que son pays accueillerait une conférence sur la reconstruction de Gaza dès qu'un cessez-le-feu serait en place dans le territoire palestinien ravagé.
«L'Egypte accueillera, dès qu'un cessez-le-feu sera trouvé, une conférence internationale de reconstruction de la bande de Gaza pour mobiliser les fonds nécessaires pour le plan de reconstruction arabo-islamique», a-t-il déclaré lors d'une conférence sur la solution à deux Etats, au siège de l'ONU à New York.
Source: AFP
Le Canada juge «nécessaire» la reconnaissance da Palestine «sans se faire d'"illusion»
Le Premier ministre canadien Mark Carney a dit lundi ne se faire «aucune illusion» sur l'impact concret qu'aura la reconnaissance de l'Etat de Palestine, mais a jugé «nécessaire» de contrer un gouvernement israélien opposé à son existence.
Le Canada fait partie d'un groupe de pays occidentaux, incluant le Royaume-Uni, l'Australie et le Portugal, qui ont reconnu l'Etat palestinien dimanche, alors qu'Emmanuel Macron l'a fait lundi depuis la tribune des Nations Unies, à l'ouverture de son Assemblée générale annuelle à New York.
«Nous ne nous faisons aucune illusion: cela n'est pas une panacée», a dit Mark Carney lors d'un forum organisé par un centre de réflexion américain à New York, se disant conscient que l'annonce de la reconnaissance aura un effet limité, surtout face à l'opposition franche d'Israël et des Etats-Unis.
Le Premier ministre canadien l'a toutefois estimée «nécessaire» puisque la capacité «d'autodétermination du peuple palestinien est en train d'être effacée».
Source: AFP
L'Espagne plaide pour l'adhésion pleine et entière d'un Etat palestinien à l'ONU
Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, fervent critique de l'offensive israélienne à Gaza, a appelé lundi à l'adhésion pleine et entière d'un Etat palestinien à l'ONU, où les Palestiniens ont le statut d'observateurs.
La conférence sur la solution à deux Etats, lors de laquelle la France et d'autres Etats ont reconnu l'Etat de Palestine, «n'est pas la fin du chemin, c'est seulement le début», a-t-il noté. «L'Etat de Palestine doit être membre de l'ONU», a-t-il plaidé, alors que cette adhésion pleine et entière a été bloquée par les Etats-Unis.
Source: AFP
«Le temps de la paix est venu»: la France reconnaît la Palestine à l'ONU
Emmanuel Macron a reconnu lundi «l'Etat de Palestine» au nom de la France, depuis la tribune de l'ONU, tentant de renforcer la pression sur Israël en faveur de «la paix», dans le cadre d'un mouvement historique mais à la portée encore avant tout symbolique.
«La France reconnaît aujourd'hui l'Etat de Palestine», «pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien», a déclaré solennellement sous les applaudissements le président français, à l'ouverture de la grand-messe annuelle des Nations unies à New York, qui sera dominée par la guerre à Gaza.
«Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. (...) Le temps de la paix est venu, car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir», a-t-il martelé.
Il a toutefois indiqué que l'établissement d'une ambassade de France dans un futur Etat palestinien serait conditionné à la libération des otages détenus à Gaza.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir intercepté un projectile tiré de Gaza
«Un projectile tiré depuis la zone de la ville de Gaza a été intercepté par l'armée de l'air israélienne», a-t-elle indiqué dans un communiqué. Elle avait auparavant précisé que le tir visait le secteur de Nahal Oz, près de la frontière avec la bande de Gaza. Ce tir n'a pas été revendiqué.
Une habitante de Gaza-ville a signalé des bombardements «intenses» lundi, près d'une semaine après le début, le 16 septembre, de l'offensive israélienne sur cette ville, le plus grand centre urbain du territoire palestinien.
«Les bombardements sont intenses, avec des avions, des chars et des tirs de drones continus», a décrit cette Gazaouie, Saja Al-Kharoubi, 26 ans, qui vit dans le quartier d'Al-Daraj.
Source: ATS
Israël rejette la reconnaissance «unilatérale» d'un Etat palestinien par des pays occidentaux
Le Ministère israélien des Affaires étrangères a affirmé dimanche dans un communiqué rejeter la déclaration «unilatérale» de reconnaissance d'un Etat palestinien par des pays occidentaux.
«Israël rejette catégoriquement la déclaration unilatérale de reconnaissance d'un Etat palestinien faite par le Royaume-Uni et d'autres pays», déclare le Ministère. «Cette déclaration ne favorise pas la paix, mais au contraire, elle déstabilise davantage la région et compromet les chances de parvenir à une solution pacifique dans l'avenir», ajoute-t-il.
Source: AFP
Le président palestinien affirme que les reconnaissances d'un Etat palestinien sont un pas vers une paix «durable»
Le président palestinien Mahmoud Abbas a estimé dimanche que la reconnaissance par des pays occidentaux d'un Etat palestinien était un pas vers «une paix juste et durable», selon un communiqué de la présidence.
«Le Président de l'Etat palestinien, Mahmoud Abbas, salue l'annonce de la reconnaissance par le Royaume-Uni de l'Etat palestinien indépendant, affirmant qu'il s'agit d'un pas important et nécessaire vers la concrétisation d'une paix juste et durable», a indiqué la présidence dans un premier communiqué.
Il a souligné «que la reconnaissance» de ces pays «au droit du peuple palestinien à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance ouvrira la voie à la mise en oeuvre de la solution à deux Etats, permettant à l'Etat palestinien de vivre aux côtés de l'Etat d'Israël dans la sécurité, la paix et la bonne entente».
Source: AFP
