Un Français tue un voisin tunisien et blesse un Turc à Puget-sur-Argens, dans le sud-est de la France. Le suspect de 53 ans a posté des vidéos racistes avant et après l'attaque. Une enquête pour meurtre à caractère racial a été ouverte.

Et publie des vidéos racistes

Un homme a été arrêté samedi soir dans le Var après avoir tué son voisin de cinq balles. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un homme, de nationalité française, a tué samedi soir à Puget-sur-Argens, dans le sud-est de la France, l'un de ses voisins, de nationalité tunisienne, et en a blessé un autre, de nationalité turque, tout en postant des vidéos racistes, a indiqué dimanche la justice française.

Alertée par la compagne du suspect de 53 ans, la gendarmerie nationale a interpellé, non loin de la commission des faits, le suspect, qui avait pris la fuite en voiture. Plusieurs armes ont été retrouvées dans son véhicule, «de type pistolet automatique, fusil à pompe et arme de poing», a expliqué le procureur de Draguignan (sud-est), Pierre Couttenier.

«L'identité de la victime mortellement blessée, possiblement âgée de 35 ans, de nationalité tunisienne reste à confirmer. Quant à la victime blessée à la main, âgée de 25 ans, elle est de nationalité turque», a-t-il précisé. Celle-ci a été transportée à l'hôpital de la ville voisine de Fréjus (sud-est). Selon une autre source, l'homme décédé a été atteint par cinq impacts de balle.

Contenu raciste et haineux

Adepte du tir sportif, le mis en cause a «diffusé avant et après son passage à l'acte deux vidéos sur son compte d'un réseau social au contenu raciste et haineux», a indiqué le procureur dans son communiqué, précisant à l'AFP qu'il est de nationalité française. Il a été placé en garde à vue.

«Une procédure d'enquête de flagrance des chefs de meurtre commis en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou religion déterminée commis en concomitance avec un autre crime, et de tentative de meurtre» a été ouverte, a précisé le magistrat. L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Draguignan.