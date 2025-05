L'armée pakistanaise dit avoir abattu cinq avions indiens dans l'espace aérien indien

L'armée pakistanaise a dit mercredi avoir abattu cinq avions indiens dans l'espace aérien indien, dont trois Rafale français, après une série de frappes indiennes sur son sol.

«L'armée pakistanaise a abattu cinq avions de chasse et un drone de combat pour se défendre et répondre à l'ennemi» qui l'attaquait, a déclaré le porte-parole de l'armée, le lieutenant-général Ahmed Chaudhry. Il a précisé que «trois Rafale, un MiG 29 et un avion SU» avaient été touchés.