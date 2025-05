L'Inde doit «rendre des comptes» après ses frappes, lance le Pakistan

Le monde doit «faire rendre des comptes» à l'Inde après ses frappes au Pakistan, ont réclamé mercredi les plus hauts dirigeants civils et militaires du pays réunis après l'épisode le plus violent entre les deux puissances nucléaires depuis deux décennies.

«Nous appelons la communauté internationale à reconnaître la gravité des actions illégales et non provoquées de l'Inde et à lui faire rendre des comptes», a réclamé le Comité de la sécurité nationale après que l'armée a dit recenser 26 civils tués dans des frappes indiennes sur son sol et dans des échanges de tirs entre les deux armées.

Source: AFP