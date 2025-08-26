DE
Eruption de l'Etna en Sicile
Le niveau d'alerte maximal a été décrété pour le trafic aérien

L’Etna, en Sicile, est de nouveau entré en éruption. D’importants panaches de cendres ont été observés et le niveau d’alerte maximal pour le trafic aérien a été déclenché.
En Sicile, l’Etna est de nouveau entré en éruption. Selon l’Institut italien de géophysique et de volcanologie (INGV), d’épaisses émissions de cendres ont été observées au niveau des cratères sommitaux du plus grand volcan actif d’Europe. Leur hauteur n’avait toutefois pas pu être estimée dans la soirée de lundi. Les autorités ont déclenché le niveau d’alerte maximal pour le trafic aérien, même si l’aéroport international de Catane restait, pour l’heure, ouvert.

Culminant à plus de 3300 mètres d’altitude, l’Etna connaît des éruptions régulières et fait l’objet d’une surveillance permanente. Ces phénomènes, qualifiés de stromboliens – de violents jaillissements de lave et de cendres – offrent souvent un spectacle impressionnant qui attire de nombreux curieux.

