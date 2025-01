Israël a probablement tué deux habitants d'un kibboutz le 7 octobre

Selon une enquête, deux Israéliens auraient été tués par des tirs de Tsahal lors de l'attaque du 7 octobre. Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

L'armée israélienne a annoncé vendredi, en invoquant les résultats d'une enquête interne, qu'elle avait probablement tué deux résidents d'un kibboutz lors de l'attaque du 7 octobre 2023 du Hamas.

Les enquêteurs, qui ont entendu des soldats et des civils, cherchaient à établir la cause du décès de Tomer Eliaz-Arava et de sa mère Dikla Arava, deux résidents du kibboutz Nahal Oz, l'une des communautés les plus touchées par l'attaque.

«Une silhouette suspecte»

Selon l'armée, l'enquête a établi que Tomer Eliaz-Arava, 17 ans, avait d'abord été enlevé par des militants du Hamas et forcé à faire du porte-à-porte pour persuader les habitants de sortir.

Au bout d'une heure et demie, l'adolescent a réussi à s'échapper et se cacher. Des soldats d'une unité venue au secours du kibboutz ont eux vu «une silhouette suspecte», sur laquelle ils ont tiré.

«L'enquête a conclu qu'il est très probable que cette personne était Tomer Eliaz-Arava, tué par erreur par des tirs (de l'armée israélienne) en raison d'une erreur d'identification», a indiqué l'armée dans un communiqué.

Pas une certitude

Entre-temps, des combattants du Hamas avaient enlevé Dikla Arava, emmenée dans un véhicule en direction de Gaza. «Pendant le trajet vers Gaza, le véhicule a été pris pour cible par l'arrière», ce qui a entraîné sa mort, poursuit le communiqué.

«L'enquête suggère une possibilité raisonnable que Dikla Arava ait été tuée par des tirs (de l'armée israélienne) étant dans un véhicule identifié par les forces comme appartenant à des terroristes en fuite», selon l'armée. «Dans les deux cas, il n'est pas possible de déterminer avec une certitude absolue ce qui a causé les décès», a-t-elle ajouté.

Un char tire sur une maison

Les militants du Hamas ont aussi enlevé Ela et Dafna Elyakim, les filles du compagnon de Dikla, qui ont été libérées lors d'une trêve en novembre 2023 dans la bande de Gaza.

Au lendemain du 7 octobre, l'armée avait ouvert une enquête, craignant que plusieurs Israéliens n'aient été tués par des tirs amis.

Dans le kibboutz Beeri, une autre communauté durement touchée près de la bande de Gaza, des témoins ont déclaré aux médias israéliens qu'un char avait tiré sur une maison dans laquelle 14 personnes étaient détenues par le Hamas.