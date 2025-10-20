Une cour d'appel estime que Trump peut déployer la Garde nationale à Portland
Une cour d'appel a estimé lundi que Donald Trump avait le pouvoir de déployer la Garde nationale à Portland, ville démocrate dans l'ouest des Etats-Unis, le temps que l'affaire soit jugée sur le fond.
La cour juge «qu'il est probable que le Président a exercé légalement son autorité statutaire» en envoyant des soldats de ce corps de réserve de l'armée, et revient ainsi sur la décision d'une juge de première instance bloquant ce déploiement dans une ville de l'Oregon que Trump a décrit comme «ravagée par la guerre», générant des critiques.
Source: AFP
Trump annonce renvoyer dans leur pays les deux survivants d'une frappe américaine dans les Caraïbes
Donald Trump a déclaré samedi que les Etats-Unis renvoyaient dans leur pays d'origine, la Colombie et l'Equateur, les deux survivants d'une frappe américaine contre un sous-marin en mer des Caraïbes, au moment où Washington multiplie les opérations contre des narcotrafiquants présumés.
Quatre «narcoterroristes» étaient à bord et deux ont été tués, a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, précisant que les deux survivants étaient «en train d'être renvoyés vers leur pays d'origine, l'Equateur et la Colombie, où ils seront placés en détention et poursuivis en justice».
Source: AFP
Les Etats-Unis frappent un bateau dans les Caraïbes, des passagers survivent
Les Etats-Unis ont mené jeudi une frappe contre un bateau qui naviguait dans les Caraïbes, rapporte CNN ce 16 octobre. Tous les passagers ne sont pas morts, selon deux responsables américains. Les survivants figureraient probablement parmi les membres de l'équipage, mais aucune confirmation n'a été donnée à ce stade.
Le Venezuela a renforcé jeudi sa présence militaire dans les Etats frontaliers avec la Colombie, dans le cadre de manoeuvres impliquant 17'000 soldats menées en réponse au déploiement de navires de guerre des Etats-Unis dans les Caraïbes, ont constaté des journalistes de l'AFP.
Washington a déployé sept navires de guerre dans les Caraïbes et un dans le Golfe du Mexique, officiellement dans le cadre d'une opération contre le narcotrafic, visant particulièrement le Venezuela et son président Nicolas Maduro.
Donald Trump, qui a autorisé des opérations clandestines de la CIA au Venezuela, a fait part d'au moins cinq frappes sur des bateaux pour un total d'au moins 27 personnes tuées. Six sont décédées lors de la dernière annoncée mardi. L'AFP n'a pas pu vérifier indépendamment ces bilans.
Source: CNN/AFP
Los Angeles déclare l'état d'urgence pour aider les victimes des raids antimigrants
Le comté de Los Angeles a déclaré l'état d'urgence afin d'aider financièrement les victimes des raids de la police fédérale de l'immigration (ICE) et contrer la politique répressive de Donald Trump.
Prise mardi, cette décision peu commune – l'état d'urgence est normalement décrété lors de catastrophes climatiques – permet notamment au comté d'octroyer une aide financière aux locataires en difficulté économique à cause des raids. Elle permet aussi la mise en place d'un moratoire sur les expulsions et une aide sociale, juridique et financière plus rapide pour les migrants touchés par la politique de Donald Trump.
«Nous avons des familles entières sans le sou parce que leurs pères et mères ont été enlevés sur leur lieu de travail», a déclaré Janice Hahn, l'une des responsables du comté. Pour cette démocrate, il s'agit d'une réponse «à la peur, la souffrance et au désordre causés par ces raids».
«Je souhaite que nos communautés immigrées sachent que nous sommes à leurs côtés dans cette situation d'urgence (...) et que nous comprenons ce qu'elles traversent», a-t-elle ajouté.
Les partisans de cette mesure critiquent les raids contre les immigrés sans papiers qui se sont multipliés à travers les Etats-Unis ces derniers mois, spécialement dans des grandes villes dirigées par des démocrates, de Chicago à Washington en passant par Los Angeles. Ils sont menés, la plupart du temps, par des agents masqués et visent, selon eux, les personnes qui parlent espagnol et plus généralement les latino-américains.
Source: AFP
La Maison Blanche espère licencier 10'000 fonctionnaires pendant la paralysie budgétaire
La Maison Blanche a affirmé mercredi qu'elle espérait licencier au moins 10'000 fonctionnaires fédéraux lors de la paralysie budgétaire en cours au moment où une juge déclarait illégaux les limogeages déjà effectifs.
«Je pense que nous finirons probablement au-delà de 10'000» licenciements, a déclaré le puissant directeur du Bureau du budget de la Maison Blanche, Russell Vought, dans une interview au podcast «Charlie Kirk Show». Depuis l'assassinat de l'influenceur conservateur en septembre, son podcast a été repris par des proches.
«Nous voulons être aussi tranchants que nous le pouvons dans l'extinction de la bureaucratie», a ajouté Russell Vought, qui a fait de cette mission son sacerdoce depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Plus de 4000 fonctionnaires fédéraux, qui travaillent dans pas moins de sept ministères différents, ont d'ores et déjà reçu des avis de licenciement, selon un document judiciaire publié vendredi.
Une juge fédérale de Californie a cependant suspendu mercredi ces licenciements, les déclarant illégaux, selon plusieurs médias américains. D'après la juge Susan Illston, citée notamment par le Wall Street Journal, tout laisse à penser que la Maison Blanche a «profité» de la paralysie budgétaire pour «estimer que tous les coups sont permis, et que les lois ne s'appliquent plus à eux».
Source: AFP
«Nous sommes en guerre commerciale contre la Chine»
Un journaliste demande à Trump s'il s'attend à une guerre commerciale avec la Chine. «C'est déjà le cas», rétorque le président américain. «Sans les tarifs, nous n'aurions aucune sécurité nationale.»
«Prenez l'Union Européenne par exemple: ils ne veulent pas de nos voitures mais nous envoient leurs Mercedes et leurs Volkswagen», poursuit Donald Trump. «Grâce aux tarifs, nous nous sommes faits beaucoup d'amis, les tarifs permettent de garantir la paix.»
«Nous dominons la Chine avec l'intelligence artificielle, ils pensaient que c'était impossible et pourtant nous l'avons fait», ajoute Donald Trump.
Trump annonce que l'Inde n'achètera plus de pétrole à la Russie
«L'Inde n'achètera plus de pétrole russe», a déclaré Donald Trump, ajoutant que le Premier ministre indien Narendra Modi l'avait assuré de cela lors d'un appel téléphonique.
Précédemment, Trump avait critiqué l'Inde pour ses importations de pétrole russe, contribuant ainsi au financement de la guerre en Ukraine, l'incitant à imposer des sanctions contre new Dehli. Il semble qu'à présent, l'Inde ajuste ses importations.
Trump menace de retirer les matchs de la Coupe du monde
Interrogé par un journaliste sur les mesures prises contre la ville de Boston – que Trump avait récemment attaquée en raison des conditions qui y règnent – le président américain a répondu: «Oui, nous avons absolument le droit de retirer à ces villes le droit d'accueillir les Jeux. Selon la FIFA, nous en avons le droit.»
«J'ai sauvé des millions de vies», déclare Donald Trump
«Je ne suis pas fan de la guerre en Ukraine, je ne suis pas fan de la façon dont elle a commencé (...) mais je veux sauver des vies, le président du Pakistan me l'a dit: 'Vous avez sauvé des millions de vies!'», déclare Donald Trump au sujet de la guerre en Ukraine.
«Ils veulent être offensifs et ils nous faudra faire un choix», conclut Trump à la question de la guerre en Ukraine.
Kash Patel interpellé sur l'assassinat de Charlie Kirk
«Il y a eu beaucoup de théories de complot autour de la mort de Charlie Kirk, pouvez-vous nous dire en plus?», demande une journaliste. «Nous nous concentrons sur l'étude des faits pour faire avancer l'enquête, pas sur des spéculations», balaie rapidement Kash Patel.
Concernant la question d'un journaliste sur la lutte contre les navires de drogues en provenance du Vénézuéla, Donald Trump répond: «Nous nous concentrons désormais sur les activités terrestres.» Pour rappel, ces dernières semaines, les Etats-Unis ont mené cinq attaques contre des navires qui, selon le gouvernement américain, tentaient de faire passer de la drogue. Les relations entre les deux pays continuent de se détériorer.