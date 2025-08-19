Publié: il y a 17 minutes

Le député finlandais Eemeli Peltonen, 30 ans, est décédé mardi dans le bâtiment du Parlement à Helsinki. La police enquête sur les causes du décès, mais ne soupçonne pas d'acte criminel à ce stade.

Un député finlandais de 30 ans meurt dans l'enceinte du Parlement

Un membre du Parlement finlandais est décédé dans l'enceinte du bâtiment. (image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

En Finlande, un député du parti social-démocrate, Eemeli Peltonen, 30 ans, est décédé mardi dans le bâtiment du Parlement, a annoncé l'administration de l'institution.

«La personne décédée dans le bâtiment du Parlement le matin du 19 août est Eemeli Peltonen, un député dont c'est le premier mandat», a indiqué le service de presse du Parlement dans un communiqué qui ne précise pas les causes de sa mort.

«Un membre très apprécié»

D'après la police, Eemeli Peltonen est décédé vers 11 heures (08h00 GMT). Elle a indiqué «enquêter sur les causes du décès, mais (qu'elle) ne soupçonnait pas d'acte criminel à ce stade».

«Le décès d'Eemeli Peltonen me bouleverse profondément, ainsi que nous tous», a affirmé la présidente du groupe parlementaire social-démocrate, Tytti Tuppurainen, dans un communiqué. «C'était un membre très apprécié de notre communauté et il nous manquera profondément», a-t-elle ajouté.

«Une nouvelle tragique»

Le président finlandais Alexander Stubb, ainsi que de nombreux députés, ont déploré la nouvelle. «Aujourd'hui, nous avons reçu des nouvelles tragiques du Parlement», a écrit Alexander Stubb sur X.

Le drapeau finlandais flottait en berne mardi devant le bâtiment du Parlement dans le centre d'Helsinki en signe de deuil. Originaire de Järvenpää (sud), Eemeli Peltonen avait indiqué fin juin être en congé maladie suite à une infection nosocomiale contractée au printemps lors du traitement d'une maladie rénale.

Les députés finlandais sont actuellement en congé d'été, la session d'automne débutant le 2 septembre.



