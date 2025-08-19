Face aux tensions avec les Etats-Unis, Maduro active un plan spécial pour «garantir la couverture de tout le territoire national». Washington a récemment doublé la récompense pour sa capture à 50 millions de dollars.

Maduro annonce le déploiement de 4,5 millions de miliciens au Venezuela

Nicolas Maduro active un plan spécial et annonce le déploiement de 4,5 millions de miliciens au Venezuela. Photo: imago/Fotoarena

AFP

Le président vénézuelien Nicolas Maduro a annoncé lundi le déploiement de 4,5 millions de miliciens dans le pays en réponse aux «menaces» américaines face au déploiement de forces militaires américaines dans les Caraïbes.

«Cette semaine, je vais activer un plan spécial avec plus de 4,5 millions miliciens pour garantir la couverture de tout le territoire national. Des milices préparées, activées et armées», a lancé à la télévision publique Nicolas Maduro, dont les Etats-Unis ont doublé à 50 millions de dollars la récompense pour sa capture.

5 millions de personnes mobilisées

La milice vénézuelienne fondée par le feu président Hugo Chavez dont Maduro est le successeur est, de source officielle, composée de quelque 5 millions de personnes, civils ou réservistes, et est placée sous le commandement de l'armée.

Evoquant le «réchauffé pourri des menaces extravagantes, rocambolesques et farfelues» de Washington, Nicolas Maduro a aussi lancé «Fusils et missiles pour la force paysanne ! Pour défendre le territoire, la souveraineté et la paix du Venezuela (...) Missiles et fusils pour la classe ouvrière, pour qu'elle défende notre patrie».

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a confirmé la semaine dernière le déploiement de forces navales et aériennes américaines dans les Caraïbes pour une opération anti-drogue peu de temps après que l'administration a doublé la récompense pour Nicolas Maduro, accusé de faire partie d'un cartel. «Nous sommes également déployés dans toutes les Caraïbes (...) qui nous appartiennent, dans notre mer, propriété, territoire vénézuélien», avait rétorqué» le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello.