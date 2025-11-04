Une Australienne condamnée à la prison à vie pour avoir tué trois membres de sa belle-famille avec des champignons vénéneux a fait appel. Erin Patterson avait servi un boeuf Wellington aux amanites phalloïdes, causant la mort de trois proches.

En Australie, la meurtrière aux champignons vénéneux fait appel, selon des médias locaux

Erin Patterson quitte la Cour suprême de Victoria après avoir été condamnée à Melbourne, en Australie le 8 septembre 2025. Photo: AP

AFP Agence France-Presse

Une Australienne, reconnue coupable lors d'un procès particulièrement suivi d'avoir tué trois membres de sa belle-famille en mélangeant des champignons vénéneux à leur repas, a fait appel, ont rapporté des médias locaux lundi soir. Erin Patterson a été condamnée cette année à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre des parents de son mari et de la tante de ce dernier, ainsi que de tentative de meurtre sur l'oncle de son époux lors d'un repas à son domicile du sud-est australien en 2023.

Elle leur avait servi un boeuf Wellington, une spécialité de la cuisine anglaise, préparé avec des amanites phalloïdes - un des champignons vénéneux les plus mortels de la planète, responsables de 90% de tous les décès dus à la consommation de champignons vénéneux.

Plusieurs médias locaux, dont le diffuseur public ABC et le quotidien Sydney Morning Herald, ont annoncé lundi soir que la quinquagénaire avait fait appel et que la Cour d'appel l'avait déclaré recevable. Lors de son procès de plus de deux mois, l'Australienne a soutenu que l'empoisonnement de ses proches avait été accidentel.