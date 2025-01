Décès d'Alan Green, cofondateur de Quiksilver

Le monde du surf pleure la perte d'Alan Green, créateur de Quiksilver, mort d'un cancer en Australie. Sa marque, devenue internationale, a révolutionné l'équipement et sponsorisé les plus grands surfeurs.

Alan Green avait cofondé la marque en 1969. Photo: Getty

AFP Agence France-Presse

L'Australien Alan Green, cofondateur de la marque emblématique Quiksilver, qui a parrainé les plus grands surfeurs, est mort à l'âge de 77 ans, a-t-on appris jeudi auprès du groupe. «Je suis au regret de vous confirmer le décès d'Alan Green, le fondateur de Quiksilver», a indiqué à l'AFP une porte-parole en France du groupe Boardriders, propriétaire de Quiksilver. Il est mort d'un cancer chez lui à Torquay, en Australie, selon la presse australienne.

C'est également dans cette petite ville côtière située au sud-ouest de Melbourne que Green avait fondé Quiksilver en 1969 avec un autre surfeur, John Law. Ils ont notamment inventé le boardshort, un short de bain adapté aux surfeurs avec boutons-pression et scratch.

La marque va s'internationaliser et s'implanter aux Etats-Unis et en Europe, où elle installe dans les années 1980 son siège à Saint-Jean-de-Luz sur la Côte basque en France, devenu un des bastions de la glisse, avec 100.000 surfeurs chaque été sur le littoral néo-aquitain, selon la région.

«Tu étais unique en ton genre»

Parallèlement, elle organise de nombreuses étapes du circuit professionnel, dont plusieurs éditions du Quiksilver Pro sur la côte landaise, et accompagne les surfeurs les plus connus, à commencer par la légende Kelly Slater. Leur partenariat de 23 ans, entamé au début des années 90, a été ponctué de 11 titres de champion du monde, un record. «Je t'aime Greeny. Tu étais unique en ton genre, un grand ami et un mentor pour tant de monde. Je ne t'oublierai jamais», a déclaré le surfeur américain sur son compte Instagram.

La mort d'Alan Green survient sept ans après la disparition en mer à 54 ans de Pierre Agnès, ancien champion français de surf devenu patron de Boardriders. Quiksilver, comme les autres marques de Boardriders (Billabong, Roxy, DC Shoes, Element, RVCA), appartient depuis 2023 à l'américain Authentic Brands Group mais leur exploitation en Europe de l'Ouest est passée l'an dernier sous le contrôle du groupe breton de prêt-à-porter Beaumanoir (Cache Cache, Bréal, Bonobo, Morgan, Caroll, Sarenza, La Halle).