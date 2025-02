Elon Musk va aussi se pencher sur le budget du Pentagone

Revirement de la poste américaine sur les colis venant de Chine

Les services postaux américains ont annoncé mercredi qu'ils continueraient à accepter des colis venant de Chine et de Hong Kong quelques heures après avoir dit le contraire en pleine guerre des droits de douane entre Washington et Pékin. Les services postaux américains (USPS) ont déclaré «continuer à accepter» les colis en provenance de Chine continentale et de Hong Kong.

La veille, l'USPS avait affirmé ne plus les accepter «temporairement» et «jusqu'à nouvel ordre», sans donner de raisons, déclenchant l'ire de Pékin. «Nous demandons instamment aux Etats-Unis de cesser de politiser et d'instrumentaliser les questions commerciales et économiques» et de «réprimer de façon déraisonnable les entreprises chinoises», a déclaré le porte-parole de la diplomatie chinoise Lin Jian.

Exprimant le «profond mécontentement» de Pékin à l'égard des mesures américaines, il a toutefois appelé au «dialogue» pour tenter de mettre fin à la crise.

