1/4 L'IA fait plus de mal que de bien. Suchir Balaji avait un rapport critique à son travail. Photo: Twitter

Thomas Benkö et Blicky IA

Un ancien collaborateur d'OpenAI a récemment été retrouvé mort dans son appartement de San Francisco, comme le rapporte Techcrunch. Suchir Balaji, un chercheur en intelligence artificielle de 26 ans, avait exprimé en octobre au «New York Times» ses inquiétudes quant à la violation des droits d'auteur par OpenAI.

Le bureau du médecin légiste de San Francisco a confirmé le décès de Suchir Balaji et l'a classé comme suicide. Un porte-parole a déclaré: «Le bureau du médecin légiste a identifié la personne décédée comme étant Suchir Balaji, 26 ans, de San Francisco. La cause de la mort a été établie comme étant un suicide.»

Suchir Balaji avait démissionné d'OpenAI après presque quatre ans, car il estimait que la technologie faisait plus de mal que de bien à la société. Sa principale préoccupation était l'utilisation présumée par OpenAI de données protégées par des droits d'auteur.

«Nous sommes bouleversés par cette nouvelle incroyablement triste et nos condoléances vont aux proches de Suchir Balaji en cette période difficile», a déclaré un porte-parole d'OpenAI à Techcrunch. La police n'a trouvé aucune trace d'un acte criminel. Suchir Balaji a été découvert le 26 novembre dans son appartement du quartier de Lower Haight, après que des agents ont été appelés pour une vérification.

Autres adresses et informations: https://www.parler-peut-sauver.ch/ Ces services sont disponibles 24 heures sur 24: Consultation téléphonique de la Main Tendue: téléphone 143 www.143.ch

Conseil téléphonique de Pro Juventute (pour les enfants et les jeunes): téléphone 147 www.147.ch

Urgences médicales: 144

Autres adresses et informations: https://www.parler-peut-sauver.ch/ plus

Elon Musk réagit par un tweet énigmatique

Dans un tweet d'octobre, Suchir Balaji avait déclaré: «J'ai passé près de quatre ans chez OpenAI et j'ai travaillé sur ChatGPT pendant un an et demi. Au début, je ne savais pas grand chose sur le droit d'auteur, l'utilisation équitable, etc., mais j'ai été intrigué quand j'ai vu toutes les poursuites judiciaires contre les entreprises d'IA. En essayant de mieux comprendre le problème, je suis finalement arrivé à la conclusion que l'utilisation équitable semble être une défense assez peu plausible pour de nombreux produits d'IA générative.»

La mort de Suchir Balaji a d'abord été annoncée par le «San Jose Mercury News». OpenAI et Microsoft sont actuellement impliqués dans plusieurs procès en cours avec des journaux et des éditeurs de médias qui accusent la startup d'IA de violer les droits d'auteur.

Elon Musk a réagi à la mort de Suchir Balaji par un tweet énigmatique: «Hmm». Le multimilliardaire était cofondateur d'OpenAI en 2015 et y avait investi 45 millions de dollars. Actuellement, Elon Musk se dispute avec le CEO d'OpenAI, Sam Altman, car ce dernier ne suivrait plus la stratégie à but non lucratif.

Le jour précédant la découverte du corps de Suchir Balaji, son nom a été mentionné dans un dossier judiciaire dans le cadre d'une plainte en matière de droits d'auteur contre OpenAI. L'entreprise a accepté de fouiller les documents de Suchir Balaji concernant les préoccupations qu'il avait exprimées en matière de droits d'auteur.

Critiques des données de formation d'OpenAI

Plusieurs anciens employés d'OpenAI ont exprimé des inquiétudes quant à la culture de sécurité de la start-up, mais Suchir Balaji a été l'un des rares à critiquer les données d'entraînement d'OpenAI. Dans un article de blog publié en octobre, il a écrit qu'il ne considérait pas ChatGPT comme une utilisation équitable des données d'entraînement.

Avant de travailler pour OpenAI, Suchir Balaji a étudié l'informatique à l'université de Californie, Berkeley. Pendant ses études, il a effectué des stages chez OpenAI et Scale AI. Chez OpenAI, il a d'abord travaillé sur WebGPT, une version optimisée de GPT-3 pour les recherches sur le web. Plus tard, il a fait partie de l'équipe de préformation pour GPT-4 et de l'équipe de raisonnement avec o1.

De nombreux anciens collègues et compagnons de route du secteur de l'IA ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux à l'annonce du décès de Suchir Balaji.