L’indépendante Catherine Connolly l’emporte en Irelande

La candidate indépendante de gauche Catherine Connolly (au centre) sera la prochaine présidente de l'Irlande.
Photo: Conor O'Mearain
ATS Agence télégraphique suisse
L’indépendante de gauche Catherine Connolly est donnée gagnante de l’élection présidentielle en Irlande. Son unique adversaire, issue du parti centriste Fine Gael, a reconnu sa défaite samedi après-midi.
«Catherine sera une présidente pour nous tous et elle sera ma présidente», a déclaré sur la télévision publique RTE Heather Humphreys. Catherine Connolly a également été félicitée par Simon Harris, le vice-Premier ministre irlandais, lui aussi du Fine Gael, pilier de la coalition au pouvoir. «Je lui souhaite tout le succès possible», a-t-il déclaré.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Avec vidéo
Présenté par
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas