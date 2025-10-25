DE
FR

Election présidentielle
L’indépendante Catherine Connolly l’emporte en Irelande

La candidate indépendante de gauche Catherine Connolly est donnée gagnante de l'élection présidentielle en Irlande. Son unique rivale et membre du parti centriste Fine Gael a reconnu samedi après-midi sa défaite.
La candidate indépendante de gauche Catherine Connolly (au centre) sera la prochaine présidente de l'Irlande.
Photo: Conor O'Mearain
ATS Agence télégraphique suisse

L’indépendante de gauche Catherine Connolly est donnée gagnante de l’élection présidentielle en Irlande. Son unique adversaire, issue du parti centriste Fine Gael, a reconnu sa défaite samedi après-midi.

«Catherine sera une présidente pour nous tous et elle sera ma présidente», a déclaré sur la télévision publique RTE Heather Humphreys. Catherine Connolly a également été félicitée par Simon Harris, le vice-Premier ministre irlandais, lui aussi du Fine Gael, pilier de la coalition au pouvoir. «Je lui souhaite tout le succès possible», a-t-il déclaré.

