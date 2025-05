Un conclave historique va démarrer au Vatican

Photo: IMAGO/Future Image

Jour J au Vatican: les cardinaux chargés d'élire le pape s'enferment à partir de mercredi après-midi dans la chapelle Sixtine pour un conclave historique chargé de désigner, dans le plus grand secret, le successeur de François. Plus de deux semaines après la mort de Jorge Bergoglio, les 133 cardinaux électeurs venant de 70 pays (un record) lanceront ce cérémonial extrêmement codifié et suivi avec attention par quelque 1,4 milliard de catholiques, via les médias du monde entier.

Prélude à ce rituel ancestral, les cardinaux participeront à 10H00 à une messe solennelle dans la basilique Saint-Pierre, présidée par le doyen du collège cardinalice, l'Italien Giovanni Battista Re. S'ensuivra l'après-midi une prière dans la chapelle Pauline, qui jouxte la Sixtine, à 16H30.

L'article complet est à lire ici.