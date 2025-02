Deux hommes condamnés à 18 ans de prison après le séisme en Turquie

Le séisme avait fait plus de 50'000 morts en Turquie. Photo: AFP

Deux responsables impliqués dans la construction d'un important complexe résidentiel turc, qui s'est effondré pendant le séisme de 2023, ont été condamnés à plus de 18 ans de prison, ont rapporté mercredi les médias locaux. L'affaire concerne un immeuble de huit étages du complexe résidentiel Ebrar à Kahramanmaras, une ville du sud-est du pays, a précisé la chaîne de télévision privée NTV.

Sur les 22 immeubles du complexe, presque tous se sont effondrés lors du séisme de magnitude 7,8 survenu avant l'aube le 6 février 2023, causant la mort de 1400 personnes. Le jugement de mercredi portait sur un édifice dans lequel 115 personnes ont péri, a indiqué NTV.

«Homicides et blessures par négligence»

Le juge a condamné le donneur d'ordre Tevfik Tepebasi et Atilla Oz, président de la coopérative ayant construit l'immeuble, à 18 ans et huit mois de prison chacun pour «homicide et blessures par négligence consciente». Quatre autres accusés étaient jugés dans cette affaire, dont trois ont été acquittés par manque de preuves, tandis que le quatrième était jugé par contumace, selon NTV.

Tevfik Tepebasi – incarcéré peu après le séisme et poursuivi dans plusieurs autres affaires liées au tremblement de terre – avait provoqué une polémique lors d'une audience il y a un an en déclarant au tribunal qu'il ne devrait pas être accusé car il ne connaissait «rien à la construction».

Près de 200 condamnations

Plusieurs familles de victimes, citées par NTV, ont affirmé être mécontentes des peines prononcées et de l'acquittement de trois prévenus, annonçant leur intention de faire appel.

Le séisme et ses multiples répliques ont ravagé une zone couvrant dix provinces turques, tuant plus de 53'500 personnes en Turquie et 6000 au moins en Syrie voisine. 107'000 personnes ont été blessées. Selon les chiffres de l'agence turque de gestion des catastrophes (Afad), 39'000 bâtiments ont été rasés et 200'000 autres gravement endommagés. Près de deux millions de personnes se sont retrouvées sans abri.

À ce jour, 189 personnes, reconnues pour beaucoup coupables de «négligences» dans la construction des bâtiments, ont été condamnées à des peines de prison. Et 1342 procès impliquant 1850 prévenus sont en cours, selon le ministère turc de la Justice.

Le président Recep Tayyip Erdogan a pointé du doigt les entrepreneurs négligents, les accusant de rogner sur les coûts en utilisant du béton bon marché et en ignorant les normes de construction de base, avec plus de 200 entrepreneurs et promoteurs arrêtés immédiatement après le séisme. Mais aucune enquête n'a abouti à ce jour concernant les fonctionnaires ayant accordé les permis de construire et validé les inspections de sécurité.