Dernière mise à jour: il y a 56 minutes

Le bilan de l'effondrement d'une école en Indonésie est passé à 8 morts vendredi, après la découverte de 3 nouveaux corps. Un bilan qui devrait malheureusement s'alourdir. L'accident, dû à un bâtiment mal construit, a piégé 59 personnes.

Le bilan provisoire de l’école effondrée en Indonésie s’élève à 8 morts, selon les secours

Le bilan provisoire de l’école effondrée en Indonésie s’élève à 8 morts, selon les secours

Le bilan de l’école effondrée en Indonésie grimpe à 8 morts. Les secours poursuivent leurs recherches. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le bilan de l'effondrement d'une école en début de semaine en Indonésie est passé vendredi de cinq à huits morts après la découverte de trois nouveaux corps sans vie sous les décombres, a annoncé un responsable des secours.

Deux cadavres d'enfants ont été retirés tôt vendredi matin sous les blocs de béton de l'école écroulée avant qu'un nouveau corps sans vie soit extrait, «tout près» des deux premiers, a indiqué Nanang Sigit, responsable du bureau de recherches et de secours de Surabaya, portant à huit morts le bilan provisoire.

Un bâtiment mal construit

Selon un pointage officiel, 59 personnes ont été piégées sous les décombres, selon des responsables qui ont précisé jeudi que plus aucun signe de vie n'avait été détecté, laissant craindre un lourd bilan humain. Une enquête sur les causes de l'effondrement qui s'est produit lundi après-midi a été ouverte. Les premières constatations évoquent des problèmes structurels et un bâtiment qui ne répond pas aux normes de construction, selon les experts.

Mercredi, cinq survivants ainsi que deux cadavres avaient été extraits des décombres de l'internat islamique mixte de Sidoarjo, ville située à 30 km de Surabaya, dans l'est de la grande île de Java. Selon des sources locales, seul le quartier des garçons a été touché dans l'effondrement du bâtiment comptant plusieurs étages.

Des parents désespérés, sans nouvelles de leurs enfants disparus, continuent vendredi de suivre sur place les travaux d'évacuation et de déblayage. Une grue était à pied d'oeuvre jeudi pour déblayer les décombres et quatre autres devaient être déployées par la suite, a indiqué jeudi M. Suharyanto, directeur de l'Agence nationale de gestion des catastrophes.