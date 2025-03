1/5 Gion Saluz, expert en survie, explique pourquoi le bâtiment en chantier est un obstacle de plus pour les secours.

Janine Enderli

C'est une course contre la montre: des dizaines de personnes sont coincées sous les décombres d'un immeuble à Bangkok et les sauveteurs tentent désespérément de les retrouver. En effet, ils auraient détecté des signes de vie au milieu des ruines, mais leurs chances de survie s'amenuisent d'heure en heure.

Pour rappel, la tour de 30 étages s'était effondrée vendredi après le violent séisme qui a frappé l'Asie du Sud-Est. Sur les vidéos du séisme, les passants paniquées fuyaient le chantier et l'épais nuage de poussière qui s'en dégageait.

«Le danger principal dans ce cas précis est que les blessés ont une liberté de mouvement limitée», explique Gion Saluz, expert en survie, à Blick. «Leur circulation sanguine est donc considérablement mise à l'épreuve.» Par ailleurs, respirer peut aussi être très difficile tant une telle situation. «Si parmi ces personnes ensevelies, certaines se trouvaient aux étages inférieurs de l'immeuble au moment du séisme, les décombres pourraient les priver d'air et les asphyxier.»

A cela s'ajoute le fait que sous les décombres, les blessés ne peuvent ni boire ni manger. «S'ils parviennent par bonheur à trouver une source d'eau, leurs chances de survie augmenteront.» En effet lors de précédents tremblements de terre, il est déjà arrivé que des personnes ensevelies parviennent à se ravitailler pendant plusieurs jours, mais ce sont fréquemment des cas isolés.

Un obstacle supplémentaire

Ce qui complique encore les choses à Bangkok, c'est que l'immeuble était encore en cours de construction lorsqu'il s'est effondré. «Le chantier est donc un obstacle. Les ouvriers sont coincés sous des murs de béton», se désole Gion Saluz. Malgré la détresse, il est vital qu'ils essaient tant bien que mal de garder la tête froide et de se débrouiller avec le peu d'objets à leur disposition.

Gion Saluz insiste: «La situation peut sembler de plus en plus précaire de jour en jour, mais les gens sont incroyablement résistants.» Dans une telle situation, notre tolérance habituelle à la douleur se transforme et nous développons une force insoupçonnée sous l'adrénaline.

Evacuer les blessés avec précaution

Le défi sera ensuite d'extraire les victimes des décombres le plus rapidement possible, mais avec précaution, pour qu'elles ne soient pas écrasées par un éboulement de débris.

Dans une tente poussiéreuse près du site de construction à Bangkok, des officiers de police ont installé un guichet de renseignement pour les familles des personnes ensevelies. De nombreuses femmes attendent en pleurs d'avoir des nouvelles des secouristes. Les agents, quant à eux, inscrivent sur un tableau le nombre de disparus. Samedi matin, la police en a dénombré une quinzaine près du site. Cependant, plus de 100 personnes sont encore portées disparues dans toute la ville.