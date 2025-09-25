Près de 10 tonnes de cocaïne saisies à bord d'un navire

La marine française a saisi 9,6 tonnes de cocaïne sur un bateau de pêche au large de l'Afrique de l'Ouest. Cette opération, menée dans le cadre de la mission Corymbe, représente une valeur marchande estimée à 519 millions d'euros.

Près de 10 tonnes de cocaïne ont été saisies au large du continent africain. (image d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La marine française a saisi lundi près de 10 tonnes de cocaïne sur un bateau de pêche navigant au large des côtes d'Afrique de l'Ouest et qui n'était immatriculé dans aucun Etat, a annoncé jeudi la préfecture maritime de l'Atlantique.

Les équipes de deux navires de la marine française sont intervenues dans le cadre de la mission navale Corymbe, un déploiement par lequel la France assure sa présence en Afrique de l'Ouest et dans le Golfe de Guinée.

Drogues détruites

«Au total, 9,6 tonnes de cocaïne, d'une valeur marchande estimée à près de 519 millions d'euros, ont été saisis à bord du navire», a-t-elle précisé dans un communiqué. Ce navire de pêche n'avait pas de pavillon (c'est-à-dire qu'il n'était immatriculé dans aucun Etat).

La préfecture maritime n'a pas donné dans l'immédiat de précisions sur l'équipage du bateau. Dans ce genre d'opérations au large des côtes africaines, la drogue saisie est généralement détruite et le navire laissé libre de reprendre sa route.

Fin août, la marine française avait déjà saisi près de six tonnes de cocaïne au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Avec plus de 45 tonnes de drogues interceptées par la marine française, les saisies effectuées en 2025 atteignent d'ores et déjà un record, avait alors souligné l'amiral Nicolas Vaujour, chef d'état-major de la Marine.