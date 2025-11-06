Un baron de la drogue australien, Tony Mokbel, voit sa peine réduite après la révélation que son avocate était une informatrice de la police. Condamné à 30 ans en 2012, il obtient une peine de 13 ans déjà purgée pour une accusation, tandis que d'autres sont réexaminées.

Piégé par son avocate, un baron de la drogue voit sa peine allégée

La peine de prison du baron de la drogue australien Tony Mokbel a été réduite. Photo: IMAGO/AAP

AFP Agence France-Presse

L'un des barons de la drogue les plus célèbres d'Australie a vu sa peine de prison raccourcie par une cour d'appel jeudi après que son avocate s'est révélée être une informatrice de la police.

– l'une des figures clés d'une guerre des gangs qui a duré plusieurs années à Melbourne, dans le sud-est du pays – avait été condamné à une peine d'emprisonnement de 30 ans en 2012 après avoir plaidé coupable d'avoir dirigé un cartel de la drogue.

Les violences du gang connu sous le nom «The Company» ont coûté la vie a des dizaines de personnes, et inspiré une série télévisée en Australie: «Underbelly». Mais il a été rendu public récemment que Nicola Gobbo, l'avocate de Tony Mokbel à l'époque, fournissait des informations à la police tout en étant censée défendre ses clients.

Peine purgée

Après 18 ans en prison, Tony Mokbel a été libéré sous caution cette année après qu'un tribunal a jugé que certaines condamnations pourraient être annulées. Il a fait appel en arguant qu'il n'aurait pas plaidé coupable s'il avait été conscient de la double vie de Nicola Gobbo. La cour d'appel de l'Etat de Victoria l'a ensuite acquitté d'une accusation et a demandé un potentiel nouveau procès pour une autre.

L'appel de Tony Mokbel concernant une troisième accusation liée au trafic de plus de 41 kilogrammes de méthylamphétamine entre 2006 et 2007 a été rejeté. Mais la cour d'appel l'a condamné jeudi pour cette accusation à une peine plus courte de 13 ans, sept mois et 15 jours de prison – une peine qu'il a déjà purgée, contre 20 ans en première instance.

Drogue, informatrice et avocate

Tony Mokbel reste pour l'instant en liberté sous caution en attendant un éventuel nouveau procès lié à une autre affaire. Les procureurs ont informé 22 personnes qu'elles pourraient faire appel en 2019 en raison de leur lien avec l'avocate incriminée.

Me Gobbo a affirmé que plus de 300 personnes avaient été arrêtées et inculpées sur la base des informations qu'elle a fournies, selon une lettre de juin 2015 rendue publique en décembre. L'avocate a été une source importante pour la police entre 2005 et 2009, en pleine période de lutte contre les gangs.

Elle avait été recrutée comme informatrice de la police après avoir été accusée d'infractions liées à la drogue en 1993, avant de devenir avocate.



