Drame portuaire en Iran Iran: l'explosion mortelle dans le port résulte d'une «négligence»

Une explosion mortelle dans le plus grand port commercial iranien a fait 40 morts et 1000 blessés samedi. Le ministre de l'intérieur Eskandar Momeni attribue l'incident à la négligence et au non-respect des mesures de sécurité.