Un restaurant s'embrase, au moins six personnes perdent la vie

Photo: dr

AFP Agence France-Presse

Six personnes sont mortes et huit autres ont été blessées dans l'incendie d'un restaurant dans une ville du nord-ouest de la République tchèque, ont annoncé dimanche les services de secours. «Le feu s'est propagé extrêmement vite après qu'un radiateur à gaz a été probablement renversé», a indiqué les pompiers locaux sur le réseau social X.

L'incendie est survenu durant la nuit de samedi à dimanche, dans un restaurant de Most. Selon des témoins, un poêle à gaz se serait renversé et une bouteille de propane aurait pris feu. Le feu s'est propagé très rapidement et les flammes ont atteint plusieurs mètres de haut, réduisant le restaurant en cendres.

Développement suit.