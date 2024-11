Une tragédie a frappé l'État d'Alagoas au Brésil. Un car a chuté dans un ravin de plus de 20 mètres, faisant 17 morts et plusieurs blessés. Le gouverneur local a décrété trois jours de deuil suite à cet accident survenu dans une zone montagneuse difficile d'accès.

AFP Agence France-Presse

Dix-sept personnes sont mortes dimanche dans l'est du Brésil lorsqu'un car est sorti d'une route de montagne de l'Etat d'Alagoas et a plongé dans un ravin, ont annoncé les autorités locales, qui ont révisé à la baisse un précédent bilan. La chute du car «dans un ravin de plus de 20 mètres (...) a fait 17 morts et plusieurs blessés», a déclaré le gouverneur de cet Etat, Paulo Dantas, dans un communiqué publié dimanche. Les services de secours avaient précédemment fait état de la mort de 22 personnes sur les lieux et celle, à l'hôpital, d'une femme enceinte, selon un premier communiqué du gouvernement régional d'Alagoas.

D'après les médias brésiliens, le car transportait 40 personnes et l'accident a fait «des dizaines» de blessés. Le gouverneur de l'Etat d'Alagoas a déclaré trois jours de deuil du fait de la «tragédie». L'accident est survenu dans une zone difficile d'accès, une région montagneuse appelée Serra da Barriga.