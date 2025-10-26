Drame lors d'un rallye à La Réunion: une enfant a été tuée et deux autres blessés lors d'un rally auto. Une voiture a quitté la piste à Saint-Joseph, heurtant des spectateurs dans une zone interdite. Les autorités enquêtent sur cet accident tragique.

AFP Agence France-Presse

Une fillette de neuf ans a été tuée et deux enfants sont en urgence absolue dimanche après la sortie de route d'une voiture lors d'un rallye automobile à Saint-Joseph, dans le sud de La Réunion, a appris l'AFP auprès du parquet de Saint-Pierre. L'accident s'est produit en milieu de journée dans les Hauts de cette commune rurale, où de nombreux spectateurs s'étaient massés le long de la route pour assister au passage des véhicules.

«Une jeune fille de neuf ans est décédée, deux autres mineurs sont en urgence absolue», a déclaré à la presse le procureur de la République de Saint-Pierre, Olivier Clémençon. Selon la préfecture de La Réunion, quatre enfants, âgés de 6, 7, 10 et 12 ans ont été blessés, dont deux sont en urgence absolue. Un homme de 35 ans a également été blessé, précise la préfecture.

«Une voiture est sortie de la route et a percuté de plein fouet le groupe qui se trouvait sur le bas-côté», a raconté à l'AFP, encore sous le choc, un père de famille d'une quarantaine d'années qui a souhaité garder l'anonymat. «Tout le monde s'est affolé, les gens criaient, des enfants ont été blessés, c'était horrible», a-t-il ajouté.

Enquête ouverte, pilote et co-pilote entendus

Les secours et la gendarmerie se sont rapidement rendus sur place. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte et confiée à la gendarmerie, a indiqué le procureur. Dans un communiqué, la préfecture a indiqué que «le véhicule a percuté plusieurs personnes se trouvant dans une zone interdite au public».

En fin d'après-midi, le pilote et le copilote étaient toujours entendus par les enquêteurs. Le procureur précise que «les dépistages les concernant, alcoolémie et stupéfiants, sont négatifs». La course a été immédiatement interrompue. «Nos pensées les plus sincères accompagnent sa famille, ses proches et toute la communauté du rallye touchée par ce drame», ont indiqué les organisateurs du rallye de Saint-Joseph sur Facebook.