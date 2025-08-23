DE
Fusillade au Nuevo León
Douze criminels présumés tués lors de tirs avec la police au Mexique

Douze présumés criminels ont été tués lors d’un affrontement avec la police et l’armée dans l’Etat mexicain de Nuevo León. Les forces de l’ordre, indemnes, ont saisi des armes et du matériel tactique après avoir repris le contrôle de la situation.
Publié: 08:27 heures
<p>Le Mexique a enregistré quelque 480'000 homicides depuis décembre 2006 (cliché symbolique/Keystone archives).</p>
Photo: Felix Marquez
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Douze criminels présumés ont été tués vendredi après avoir échangé des coups de feu avec des policiers dans l'Etat mexicain du Nuevo Len, a indiqué le secrétariat local à la sécurité. L'affrontement a eu lieu en début d'après-midi dans la municipalité de Doctor Coss. Des civils armés ont ouvert le feu sur des policiers et militaires en patrouille dans le cadre d'une opération de sécurité. «Douze hommes ont été abattus sur place», indique le communiqué des autorités, précisant que les policiers n'ont pas été blessés lors de la fusillade.

La police «a repoussé l'attaque jusqu'à parvenir à contrôler la situation», ajoute le bref communiqué sans préciser à quelle cellule criminelle pourraient appartenir les civils armés. Après l'affrontement, les militaires ont retrouvé «au moins huit armes longues, du matériel tactique et divers chargeurs et cartouches», précise la même source.

Doctor Coss est une municipalité rurale du Nuevo Leon, l'un des Etats les plus prospères du Mexique, située à environ 140 kilomètres de Monterrey, la capitale du district. Des groupes criminels ont été détectés dans cette région, bien que les incidents violents aient diminué ces dernières années. Le Mexique a enregistré quelque 480'000 homicides depuis décembre 2006, date à laquelle le gouvernement fédéral a lancé une opération militaire antidrogue.

