Donald Trump et Vladimir Poutine vont s'appeler aujourd'hui

Un échange téléphonique est prévu jeudi entre Trump et Poutine
Un échange téléphonique est prévu jeudi entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine a indiqué à l'AFP un haut responsable de la Maison Blanche, confirmant une information du site Axios.
Cet entretien aura lieu la veille de la venue à la Maison Blanche du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui veut obtenir de son homologue américain des missiles de croisière Tomahawk.
Source: AFP
Zelensky échangera avec Trump sur les missiles Tomahawk
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'entretiendra vendredi à Washington avec son homologue américain Donald Trump de la possible livraison à son armée de missiles de croisière Tomahawk, «sujet principal» du déplacement, a indiqué jeudi à l'AFP un haut responsable ukrainien.
Zelensky arrivera dans la capitale américaine dès jeudi pour rencontrer des représentants des industries de défense, a précisé ce responsable sous couvert d'anonymat. Il s'agit de voir «quand les approvisionnements seront vraiment possibles», a-t-il déclaré.
Source: AFP
Un site de production de gaz ukrainien à l'arrêt après des frappes russes
Un site de production de gaz dans l'est de l'Ukraine a été mis à l'arrêt jeudi après une nouvelle vague de frappes russes, qui mettent sous pression le réseau énergétique à l'approche de l'hiver. «A la suite de cette attaque, les installations de production de gaz de la région de Poltava ont été fermées», a annoncé l'opérateur privé DTEK.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, une nouvelle vague de plus de 300 drones d'attaque et 37 missiles a frappé l'Ukraine, a annoncé le président Volodymyr Zelensky.
Source: AFP
Zaporijjia dans le noir, l’AIEA tire la sonnette d’alarme
Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a dit s'attendre mercredi soir à ce que les réparations commencent «bientôt» pour rétablir l'alimentation électrique de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la situation actuelle n'étant selon lui «pas tenable».
«Je continue de consulter la Russie et l'Ukraine afin que ces travaux puissent commencer dans les prochains jours», a déclaré dans un communiqué le responsable de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Le site occupé depuis mars 2022 par les forces russes a perdu le 23 septembre la connexion au réseau pour la dixième fois et il s'agit de la plus longue coupure totale d'alimentation électrique externe de la centrale nucléaire depuis le conflit depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine.
La centrale, la plus grande d'Europe, est depuis alimentée par sept générateurs diesel de secours et «des réparations sur les lignes électriques sont nécessaires des deux côtés de la ligne de front, à plusieurs kilomètres du site», selon Rafael Grossi.
Source: AFP
Des coupures de courant instaurées dans toute l'Ukraine après les frappes russes
Des coupures de courant ont été instaurées dans quasiment toute l'Ukraine en raison des dégâts aux infrastructures électriques causés par les frappes russes, a annoncé mercredi l'opérateur du réseau, signe d'une situation qui s'est aggravée par rapport à la veille.
«En raison de la situation complexe dans le système énergétique de l'Ukraine, des coupures d'électricité d'urgence ont été mises en place dans toutes les régions», sauf celle de Donetsk (est) où se concentrent les combats, a annoncé Ukrenergo sur Telegram.
Source: AFP
Coupures d'électricité dans huit régions ukrainiennes face aux dégâts causés par les frappes russes
L'opérateur du réseau électrique ukrainien, Ukrenergo, a annoncé mardi instaurer des coupures de courant dans au moins huit régions du pays en raison des dégâts causés aux installations par les récentes frappes russes.
«En raison de la situation difficile du système énergétique causée par les précédentes attaques russes (...) des coupures d'urgence ont été mises en place», a annoncé la société sur Telegram.
Source: AFP
La Russie frappe un convoi d'aide humanitaire de l'ONU en Ukraine
Un convoi d'aide humanitaire de l'ONU a été la cible d'une frappe russe mardi dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a affirmé le gouverneur régional ukrainien Oleksandr Prokoudine, jugeant «miraculeux» qu'il n'y ait pas eu de blessé.
Selon ce responsable, un convoi de quatre véhicules blancs siglés Nations Unies, transportant plusieurs tonnes d'aide a été délibérément visé dans la commune de Bilozerka par des tirs de drones et d'artillerie russes. Un des véhicules a été incendié et un autre sérieusement endommagé, mais personne n'a été blessé, toujours cette source.
L'ONU a condamné mardi l'attaque, dénonçant une frappe «inacceptable» de l'armée russe. «Les travailleurs humanitaires sont protégés par le droit humanitaire international et ne devraient jamais être attaqués», a déclaré dans un communiqué Matthias Schmale, coordinateur de l'aide humanitaire de l'ONU pour l'Ukraine.
Source: AFP
Trump confirme qu'il recevra Zelensky vendredi à la Maison Blanche
Le président américain Donald Trump a confirmé lundi qu'il recevra son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky vendredi à la Maison Blanche. Ce sera la troisième visite du président ukrainien chez son homologue américain depuis le retour au pouvoir du milliardaire.
Dans l'avion de retour du Proche-Orient, le président américain a déclaré en réponse à une journaliste qui lui demandait s'il allait recevoir Volodymyr Zelensky vendredi à la Maison Blanche: «Je crois, oui.»
«Je rencontrerai le président Trump à Washington cette semaine, a déclaré plus tôt lundi le président ukrainien. Nous avons besoin de discuter d'une série de mesures que je veux proposer au président», a-t-il ajouté, précisant qu'il aurait également «d'autres réunions» avec des responsables américains.
Il a notamment évoqué des rencontres aux Etats-Unis avec des représentants «d'entreprises militaires» et des élus du congrès. «Le sujet principal sera la défense antiaérienne, mais j'aurai également des rencontres avec des entreprises du secteur de l'énergie», a poursuivi Volodymyr Zelensky.
Source: AFP
Zelensky retournera à Washington cette semaine
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi qu'il se rendrait «cette semaine» à Washington pour rencontrer son homologue américain Donald Trump. Il a fait cette annonce lors d'une conférence de presse à Kiev aux côtés de la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas.
Source: AFP
Le cessez-le-feu à Gaza donne un «espoir pour la paix» en Ukraine, estime Zelensky
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé lundi que le cessez-le-feu obtenu à Gaza par l'intermédiaire de Donald Trump donnait «davantage d'espoir pour la paix» en Ukraine, où le dirigeant américain ambitionne aussi de jouer un rôle de médiateur avec Moscou.
«Lorsqu'on parvient à la paix dans une partie du monde, cela apporte davantage d'espoir pour la paix dans d'autres régions», a indiqué Volodymyr Zelensky sur Facebook. «Le leadership et la détermination des acteurs mondiaux peuvent certainement fonctionner pour nous aussi en Ukraine», a-t-il ajouté, tout en saluant ces mêmes qualités chez Trump.
Le chancelier allemand Friedrich Merz a de son côté indiqué qu'il allait relancer lundi le président américain sur le conflit ukrainien, «pour voir ce que l'on peut faire ensemble pour mettre fin à la guerre».
«Nous comptons sur le soutien et l'aide durable des États-Unis. Tout comme vous l'avez démontré dans cette région (ndlr: Proche-Orient), vous devez également le démontrer avec nous en Ukraine et vis-à-vis de la Russie», a déclaré Friedrich Merz devant des journalistes, en marge du sommet autour de Donald Trump sur l'avenir de la bande de Gaza, à Charm el-Cheikh, en Egypte. «Si la communauté internationale fait front commun, c'est possible» d'arriver à la paix, a encore estimé le dirigeant allemand.
Source: AFP
Drones dans le ciel européen: La Russie «joue avec la guerre»
La cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas, en visite lundi à Kiev a réagi à la série de violations de l'espace aérien européen imputées à des appareils russes.
«Chaque fois qu'un drone ou un avion russe viole notre espace aérien, il existe un risque d'escalade, involontaire ou non. La Russie joue avec la guerre et nous dépassons le cadre d'un conflit hypothétique», a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. «Pour éviter la guerre, nous devons traduire la puissance économique de l'Europe en dissuasion militaire», a ajouté l'ancienne Première ministre estonienne.
Accueillie lundi matin par le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiga, Kaja Kallas est venue à Kiev évoquer le soutien financier et militaire de l'UE, ainsi que la sécurité du système énergétique ukrainien, mis à mal ces dernières semaines par une intensification des frappes russes nocturnes.
«L'ennemi cherche à affecter l'état d'esprit et l'humeur de la population en attaquant les infrastructures énergétiques. Nous en sommes parfaitement conscients», a déclaré Andrïi Sybiga, au côté de Mme Kallas. Il a appelé à une protection renforcée de ces infrastructures avec l'aide des alliés de l'Ukraine, alors que Kiev réclame à cor et à cri d'obtenir des systèmes supplémentaires de défense antiaérienne.
Source: ATS