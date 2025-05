il y a 48 minutes

Trump annonce un cessez-le-feu «total et immédiat» entre l'Inde et le Pakistan

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi un cessez-le-feu «total et immédiat» entre l'Inde et le Pakistan qui se livrent depuis mercredi à une intense confrontation militaire.

«Après une longue nuit de discussions sous la médiation américaine, je suis heureux d'annoncer que l'Inde et le Pakistan ont accepté un CESSEZ-LE-FEU TOTAL ET IMMEDIAT», a écrit le président sur son réseau Truth Social, adressant ses «félicitations aux deux pays» pour leur «bon sens et grande intelligence».

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères Ishaq Dar a confirmé la nouvelle. Islamabad et New Delhi étaient engagés depuis plusieurs jours dans leur pire confrontation militaire depuis des décennies, échangeant attaques de drones, de missiles et tirs sur leur frontière contestée au Cachemire.

Source: AFP