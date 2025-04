1/2 Un document de la CIA relate une histoire qui semble tout droit sorti d'un roman de science-fiction entre des extraterrestres et des soldats soviétiques (Illustration). Photo: Gamma-Rapho via Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Accrochez vos ceintures et laissez la logique à la porte: ce récit venu du fin fond des années 90 a tout d’un blockbuster de science-fiction... sauf qu’il figure noir sur blanc dans un rapport déclassifié de la CIA. Un mélange explosif entre une soucoupe volante, des extraterrestres, la fin de l'URSS et des soldats soviétiques transformés... en pierre. Plus on lit, plus on se frotte les yeux.

Tout commence avec un document récemment mis en ligne par la célèbre agence américaine. Il s’agit du résumé d’un article canadien et d’un journal ukrainien, eux-mêmes basés sur un rapport de 250 pages du KGB, rapporte «The Independant» lundi 14 avril. L’histoire remonte à la fin de l’URSS, en 1989 ou 1990. Le nom du feuilleton: la revanche cosmique. Rien que ça.

L'histoire la plus folle

Sur une base sibérienne, 25 soldats soviétiques effectuent des exercices quand un «vaisseau spatial en forme de soucoupe volant à basse altitude» plane au-dessus de leurs têtes. Réaction: un missile sol-air est tiré «pour des raisons inconnues», et l’OVNI est abattu. Jusque-là, on peut encore vaguement suivre. Mais attendez la suite.

«Cinq petits humanoïdes avec de grosses têtes et de grands yeux noirs» sortent de l’appareil. Le clou du spectacle: ils fusionnent en un «objet unique» sous forme sphérique émettant un bourdonnement sinistre, puis explosent dans une lumière blanche aveuglante. Résultat: 23 soldats seraient transformés en véritables «statues de pierre». Les deux derniers, protégés par l’ombre, s’en sortent sans une égratignure. On est à mi-chemin entre X-Files et Pompéi.

L'armée rouge dans le coup?

D’après le rapport, les corps «pétrifiés» auraient été récupérés par l’Armée rouge et envoyés dans un labo secret près de Moscou. Et Surprise, leur composition moléculaire aurait été identique à celle du calcaire. Quant à l’énergie responsable de cette métamorphose, elle resterait inconnue à ce jour.

Un peu trop beau ou trop gros pour être vrai? C’est aussi l’avis de l’ex-agent de la CIA Mike Baker, qui penche plutôt pour une scène tirée d’un vieux film de série B ou d'un roman de science-fiction: «S’il y a eu un incident, quelle qu'en soit la nature, je doute que le rapport initial ressemble encore beaucoup à ce qu’on lit aujourd’hui», a-t-il confié à Fox News.

Trump ne croit pas aux aliens

Interrogé par le célèbre influenceur Logan Paul, Donald Trump a affirmé, l'année dernière, ne pas croire aux extraterrestres. Alors pour faire taire les rumeurs, il a décidé de déclassifier tous les documents fédéraux sur le sujet.

De son côté, le Pentagone a recensé 757 signalements de phénomènes aériens non identifiés entre mai 2023 et juin 2024. Et la conclusion officielle de son rapport est sans appel: aucune preuve de vie au-delà des étoiles.

Ce qu’on peut tout de même concéder aux amateurs d’OVNI, c’est que certains phénomènes restent, encore aujourd’hui, difficiles à expliquer. Quant à notre histoire soviétique, elle semble totalement lunaire. Ou peut-être pas assez pour avoir quand atterri dans un rapport secret de la CIA.