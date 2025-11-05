Dix morts dans l'incendie d'une maison de retraite en Bosnie

Les pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux après l'incendie qui s'est déclaré dans une maison de retraite à Tuzla.
Photo: Anadolu via Getty Images
AFP Agence France-Presse
Dix personnes sont mortes et et 20 ont été blessées dans un incendie. Ce dernier s'est déclaré mardi soir dans une maison de retraite de la ville de Tuzla, dans le nord-est de la Bosnie, a indiqué l'établissement.
«Malheureusement... 10 résidents sont décédés et une vingtaine ont été blessés» dans ce sinistre qui s'est déclaré mardi vers 20H45 au septième étage, a indiqué l'établissement dans un communiqué.
Développement suit.
