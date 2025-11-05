DE
FR

Dans le nord-est du pays
Dix morts dans l'incendie d'une maison de retraite en Bosnie

Dix personnes sont mortes et vingt ont été blessées mardi soir dans un incendie survenu vers 20h45 au septième étage d’une maison de retraite à Tuzla, dans le nord-est de la Bosnie, a annoncé l’établissement.
Publié: il y a 42 minutes
Les pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux après l'incendie qui s'est déclaré dans une maison de retraite à Tuzla.
Photo: Anadolu via Getty Images
AFP Agence France-Presse

Dix personnes sont mortes et et 20 ont été blessées dans un incendie. Ce dernier s'est déclaré mardi soir dans une maison de retraite de la ville de Tuzla, dans le nord-est de la Bosnie, a indiqué l'établissement.

«Malheureusement... 10 résidents sont décédés et une vingtaine ont été blessés» dans ce sinistre qui s'est déclaré mardi vers 20H45 au septième étage, a indiqué l'établissement dans un communiqué.

Développement suit.

