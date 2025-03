Deux attentats dans le sud de la Thaïlande ont fait cinq morts et treize blessés samedi soir. Les attaques ont eu lieu dans les provinces de Narathiwat et Pattani, une région en proie à un conflit séparatiste depuis 2004.

Des policiers thaïlandais de la police judiciaire inspectent le lieu où une bombe a explosé dans la nuit du 11 août, à Hua Hin, le 12 août 2016. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Cinq personnes ont été tuées et plus d'une douzaine d'autres blessées dans deux attentats perpétrés dans le sud de la Thaïlande, une région en proie à des troubles, a annoncé la police dimanche.

Depuis 2004, les provinces les plus méridionales de la Thaïlande sont le théâtre d'un conflit larvé qui a fait plus de 7000 morts, les rebelles de la région à majorité musulmane luttant pour une plus grande autonomie.

Un groupe de plus de 10 assaillants a ouvert le feu devant le bureau du district de Sungai Kolok, une ville située à la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande, vers 19h00 samedi, a déclaré la police provinciale. Ils ont également lancé des explosifs et fait exploser des bombes lors d'une attaque qui a tué deux volontaires de la défense qui gardaient le bureau et blessé 12 autres personnes, dont quatre civils, a indiqué la police de la province de Narathiwat.

Tensions entre le sud et le reste du pays

Samedi soir, dans la province voisine de Pattani, une bombe placée en bord de route a tué trois personnes, dont deux assistants de village et un garde forestier qui surveillait la zone. Une personne a également été blessée dans l'incident, qui s'est produit vers 23h00 dans le district de Saiburi, a déclaré la police locale.

Le sud profond de la Thaïlande est culturellement distinct du reste de la Thaïlande à majorité bouddhiste, qui a pris le contrôle de la région il y a plus d'un siècle. La région est fortement surveillée par les forces de sécurité thaïlandaises. Le Premier ministre thaïlandais, Paethongtarn Shinawatra, a déclaré dimanche à la presse que le nombre de membres des forces de sécurité travaillant de nuit dans le sud du pays «devrait certainement augmenter» à la suite des attentats.