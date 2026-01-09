DE
Essor de la diplomatie par la force
«La guerre est revenue à la mode», dénonce le pape

Le pape Léon XIV a dénoncé vendredi une recrudescence des conflits et la «faiblesse du multilatéralisme». Il critique une diplomatie fondée sur la force et avertit des dangers pour l'Etat de droit.
Publié: 11:37 heures
Le pape Léon XIV dénonce «la faiblesse du multilatéralisme sur le plan international».
ATS Agence télégraphique suisse

«La guerre est revenue à la mode et une ferveur guerrière se répand», a regretté vendredi le pape Léon XIV lors de ses premiers vœux au corps diplomatique. Il dénonce «la faiblesse du multilatéralisme sur le plan international», qu'il juge «particulièrement préoccupante».

«Une diplomatie qui promeut le dialogue et recherche le consensus de tous est remplacée par une diplomatie de la force, des individus ou de groupes d'alliés», a-t-il fustigé lors d'un discours au Vatican devant les ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège. «Le principe établi après la Seconde Guerre mondiale, qui interdisait aux pays d'utiliser la force pour violer les frontières d'autrui, a été enfreint.»

Selon le pape américain, «on ne recherche plus la paix comme un don et un bien désirable en soi (...) mais on la recherche par les armes, comme condition pour affirmer sa propre domination». «Cela menace gravement l'Etat de droit qui est le fondement de toute coexistence civile pacifique», a-t-il insisté, sans mentionner de pays dans un premier temps.

