1,7 million d'enfants de moins de cinq ans devraient souffrir de malnutrition aiguë cette année en Somalie. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Près de 4,4 millions de personnes seront menacées par la faim en Somalie d'ici le mois de juin en raison notamment de la sécheresse, soit un million de plus qu'aujourd'hui, alerte un rapport soutenu par l'ONU publié mercredi.

Ce rapport du système de classification intégrée de la sécurité alimentaire (IPC), utilisé par les agences de l'ONU, estime qu'au premier trimestre 2025, près de 3,4 millions d'habitants, soit 17% de la population du pays, font face à une insécurité alimentaire aiguë, après une fin d'année 2024 marquée par une baisse de la production agricole en raison de pluies insuffisantes.

Mercredi, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, a mis en garde contre «la détérioration de la sécurité alimentaire dans le pays». L'analyse IPC prévoit ainsi qu'entre avril et juin, 4,4 millions d'hommes, de femmes et d'enfants (23% de la population) seront en situation d'insécurité alimentaire aiguë, notamment en raison de pluies de mousson qui devraient être en dessous de la moyenne, de la poursuite des conflits, des prix élevés et d'inondations localisées.

1,7 million d'enfants touchés

Le rapport estime d'autre part que pendant l'année 2025, 1,7 million d'enfants de moins de cinq ans (+4% par rapport à 2024) devraient souffrir de malnutrition aiguë et auront besoin d'être traités dans ce cadre, dont 466'000 en catégorie de malnutrition aiguë sévère.

«La sécheresse qui s'aggrave, les pluies imprévisibles et le conflit qui continue sapent les moyens de subsistance, plongeant les familles de plus en plus profondément dans la crise», a commenté dans un communiqué Etienne Peterschmitt, représentant de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en Somalie.

Sous-financement chronique

La FAO répond à cette situation «en soutenant l'accroissement de la production agricole, en encourageant les solutions adaptées au changement climatique et en renforçant la résilience des systèmes agro-alimentaire», a-t-il ajouté.

Selon l'ONU, près de six millions de Somaliens auront besoin d'aide humanitaire en 2025. Mais dans un contexte de sous-financement chronique, le plan humanitaire lancé fin janvier appelle à des financements de 1,43 milliard de dollars pour aider en priorité 4,6 millions de personnes.